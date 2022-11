Großer Erfolg für das deutsche Fliesenlegerhandwerk: Der 23-jährige Yannic Schlachter aus Albbruck holte bei den WorldSkills in der Sparte Fliesenleger die Silbermedaille und ist damit Vizeweltmeister.

Hochkonzentriert bearbeitet Yannic Schlachter die Fliesen. | Bild: WorldSkills Germany

Der Wettbewerb fand im Rahmen der diesjährigen Weltmeisterschaft der Berufe in Bozen (Italien) statt .

25 Wochen Vorbereitung

Schlachter zeigte sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, obwohl er mit dem Ziel, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, nach Südtirol gereist war.

Insgesamt hat sich der junge Fliesenlegermeister in den vergangenen drei Jahren rund 25 Wochen auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. „Dann muss auch etwas dabei rauskommen,“ so Schlachters ehrgeizige Aussage. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die WorldSkills um ein Jahr verschoben.

Millimeterarbeit. | Bild: WorldSkills Germany

Anspruchsvolle Aufgabe

Die Wettbewerbsaufgabe für den amtierenden Europameister bestand darin, zwei Wandmodule zu fliesen, die ein Panoramabild, die Dolomiten mit einer Almhütte, darstellen. Hinzu kam eine kleine Wand mit eingebauter Nische. Hier mussten die Kanten mit Aluschienen und Kantenschutz sowie der Fußboden mit einem vierseitigen Gefälle, ähnlich einem Duschbecken, versehen werden. Besonders die kleine Wand bedeutete eine große handwerkliche Herausforderung, denn hier wurden großformatige Fliesen verwendet. An der ersten Wand mussten darüber hinaus verschieden dicke Fliesen angebracht werden.

Yannic Schlachter mit seinem Wandbild. | Bild: WorldSkills Germany

Yannick Schlachter hatte in dem viertägigen Wettbewerb 22 Stunden Zeit für das komplette Werkstück. Dabei kam es vor allem auf Maßgenauigkeit, aber auch auf Ebenflächigkeit an. Gemessen und bewertet wurde zudem, ob die Wände im Lot stehen und ob die Winkel exakt stimmen.

Bereits ein Millimeter Abweichung führt zum Punktabzug. Mit vor Ort war auch sein Trainer und deutscher Experte, Fliesenlegermeister Marcel Beyer aus Vellmar (Hessen). Beyer ist gleichzeitig Mitglied der internationalen Jury.

Sven Blümel, Vorsitzender des Landesinnungsverbandes Fliesen Baden-Württemberg, ist beeindruckt von der Leistung des Nachwuchstalents: „Yannic Schlachter hat in Bozen großartig gekämpft und alles gegeben. Er ist ein hervorragendes Aushängeschild für unsere Branche und zeigt, was man mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung und engagiertem Einsatz in einem Bauberuf erreichen kann.“

WorldSkills 2022 Die WorldSkills finden in diesem Jahr als Special Edition statt. Ursprünglich war als Austragungsort für die Weltmeisterschaft der Berufe die chinesische Metropole Shanghai vorgesehen. Aufgrund der restriktiven Corona-Politik Chinas musste Shanghai jedoch zurückziehen. Die diesjährigen internationalen Berufswettbewerbe finden deshalb unter dem Titel “WorldSkills Competition 2022 Special Edition“ (WSC2022SE) in 15 Ländern statt. Über 1.100 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 57 Ländern und Regionen werden zur Teilnahme in 61 Wettkampfdisziplinen erwartet.

Ausbildung im Hotzenwald

Bereits im vergangenen Jahr hat Yannic Schlachter bei den EuroSkills, der Europameisterschaft der Berufe, die Goldmedaille gewonnen und ist somit Europameister.

Yannic Schlachter aus Albbruck ist Vizeweltmeister der Fliesenleger. | Bild: Landesverband Bauwirtschaft

Im Rahmen der Leistungswettbewerbe des Handwerks wurde er 2019 Landessieger Baden-Württemberg und Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft. Seine Ausbildung zum Fliesenleger absolvierte Schlachter von 2016 bis 2019 bei der Gerspach GmbH in Görwihl. 2019 legte er die Gesellenprüfung ab, 2021 folgte die Meisterprüfung. Seither arbeitet er im elterlichen Familienbetrieb.