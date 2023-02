Elisabeth Heinermann aus Albbruck hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. Eigenständig verbringt sie in ihrer Wohnung im Lärchenweg ihren Ruhestand. Hier gesellten sich unter die Gratulanten auch Bürgermeister Stefan Kaiser, der das Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten überbrachte, und Selma Werne, die mit den Geburtstagsgrüßen der Pfarrgemeinde St. Josef gratulierte.

Die Jubilarin stammt aus Rumänien, von dort erreichten sie auch viele Glückwünsche ihrer ehemaligen Arbeitskollegen. Aufgewachsen in einer Lehrerfamilie, lebte sie bis 1990 in ihrem ehemaligen Heimatort. Nachdem das Haus der Caritas übergeben und Elisabeth Heinermann sich mit ihrem Ehemann entschloss, ihr weiteres Leben in Deutschland zu verbringen, war zunächst Dogern und später Höchenschwand ihr neuer Wohnort.

Seit sechs Jahren wohnt die betagte Seniorin, die zwischenzeitlich verwitwet ist, in Albbruck. Während ein Bruder mit seiner Familie in Regensburg wohnt, hat Elisabeth Heinermann zu ihrer im ASB-Seniorenzentrum in Albbruck lebenden Schwester durch regelmäßige Besuche einen engen Kontakt.