von Doris Dehmel

Nachdem Fiona Zimmermann als Glücksfee die Gewinner des 14. Albbrucker Weihnachtsgewinnspiels gezogen hatte, spielte sie für die 36 Gewinner tags darauf nochmals Glücksgöttin.

Über den 1. Preis, einen Reisegutschein im Wert von 800 Euro, konnte sich Daniela Ebner aus Birndorf freuen. Der 2. Preis ebenfalls ein Reisegutschein im Wert von 650 Euro ging an Carmen Feger aus Albbruck. Die Preise 3 bis 5, jeweils ein Gutschein für ein Wellnesswochenende im Wert von je 300 Euro, gewannen Eduard Leithner und Annette Mutter beide aus Albbruck und Manfred Binkert aus Birndorf. Den 4. Preis – einen Akkuschrauber im Wert von 120 Euro gewann Günter Michaelis. Kirstin Kaufmann, Klaus-Peter Kaufmann, Daniel Delfino und Anita Jurisch-Wurster alle aus Albbruck, Klara Mörgenthaler, Ursel Zmmermann beide aus Schachen, Svenja Korol aus Unteralpfen, Peter Binkert aus Birndorf und Marcella Broscheit aus Waldshut-Tiengen konnten sich über die Preise 7 bis 16 als einen Einkaufsgutschein in Albbruck über 100 Euro freuen. Die Preise 16 bis 21 waren Essensgutscheine im Wert von 50 Euro und wurden gewonnen von Steffen Hock aus Dogern, Thomas Brudsche aus Unteralpfen, Giuseppe Catalano aus Albbruck, Rosi Huber aus Hochsal und Birgit Stadler aus Schachen.

Die Preise 22 bis 27 waren Einkaufsgutscheine von Albbruck im Wert von 50 Euro und gingen an Franz Strittmatter aus Buch, Carina Leber aus Birndorf, Sonja Schlosser aus Unteralpfen, Michael Ebner, Janine Kaiser beide aus Albbruck und Michael Rotzinger aus Schwaderloch. Jeweils einen Friseurgutschein im Wert von 50 Euro waren die Preise 28 und 29 und gingen an Laura Huber aus Albbruck und Bernadette Weiss aus Buch. Edith Ebi aus Schachen gewann als 30. Preis eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser im Wert von 50 Euro. Frottierhandtücher im Wert von 50 Euro waren der 31. Preis und wurden von Olga Sperling aus Albbruck gewonnen. Als 32. Preis gewann Günter Baldischwieler aus Hochsal ein Kosmetikpaket im Wert von 50 Euro. Die Preise 33 und 34 waren ein Vesperkorb im Wert von 50 Euro und gingen an Christian Hoggenmüller aus Albbruck und Artur Kuder aus Birndorf. Manuel Sumpf aus Effingen (CH) gewann mit dem 35. Preis ein Glockenspiel und Sabine Hinz aus Albbruck erhielt den 36. Preis, eine Jahreskarte für das Schwimmbad.