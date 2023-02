Die Mitglieder des Albbrucker Gewerbevereins haben in ihrer Hauptversammlung Rückschau gehalten. Nach dem Badischen Abend 2022 mit Vereinswiegen, der ein voller Erfolg war, soll das soziale Ereignis in diesem Jahr mit einem italienischen Abend organisiert werden. Dabei soll ein Wettbewerb im Sandburgenbauen stattfinden. Nach der Besichtigung der Metzgerei Kaisers Wurststube war ein zweiter Stammtisch ausgefallen.

Im laufenden Jahr stehen der Besuch der Firmen Deckerbau in Albbruck und Rotkamm in Birkingen auf dem Programm. Bei den Teilnehmern gut angekommen war der von Roman Buck organisierte Ausflug an den Bodensee. Für eine ähnliche Unternehmung wurde der 7. Oktober festgelegt. Mehrheitlich wurde entschieden, nach längerer Pause wieder eine Gewerbeschau zu organisieren. Noch steht nicht fest, ob diese 2024 oder 2025 stattfindet.

Kassierer Oswald Hilpert schilderte die Ausgaben für die Buswerbung, die mit 4165 Euro zu Buche schlug. Wie in jedem Jahr unterstützte die Gemeinde dabei mit 1000 Euro. Für neue Leuchtkörper an den Weihnachtssternen wurden 1983 Euro ausgegeben.

141 Kilomattstunden Strom und bis zu 900 Euro Stromkosten der Gemeinde wurden eingespart. Trotz dem Verlust von drei Sponsoren, fand das Weihnachtsgewinnspiel mit Kosten von 5514 Euro wieder statt. Preise für 3420 Euro wurden unter 3200 Teilnehmer ausgelost. Die vom Gewerbeverein vor Jahren ins Leben gerufene Gutscheinaktion läuft positiv. 1066 Gutscheine über 14.000 Euro wurden gekauft.

Die Möglichkeit, durch Spenden oder Mitgliedschaft die Albbrucker Bürgerstiftung zu unterstützen, stellten Vorstandsvorsitzender Hanspeter Behringer und Pirmin Feger vor. Beim Blick auf die Struktur der Gemeinde und ihre Einwohnerzahlen, die sich in den vergangenen Jahren um 300 erhöht haben, sprach Bürgermeister Stefan Kaiser von 500 Senioren über 75 Jahre, vier davon über 100 Jahre.

In seinem Rückblick auf die in Bozen stattgefundene Meisterschaft vermittelte der Vizeweltmeister im Fliesenlegerhandwerk, Yannic Schlachter (23), seine Eindrücke: „Um dem Handwerk eine Zukunft sichern zu können, braucht es den Nachwuchs.“ Mit dem seinen Besuchen in Schulen möchte er junge Leute über die Chancen im Handwerk informieren und um Auszubildende in verschiedenen Gewerken werben.