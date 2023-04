Die Gemeindeverwaltung Albbruck hatte den Gemeinderat zu einer Rundfahrt durch die sechs Ortsteile eingeladen. Vier Stunden dauerte die Fahrt über Täler und Höhen. Erste Station war die Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck. Hier stehen die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten kurz vor dem Abschluss. „Es ist das größte Projekt, das wir jemals in eigener Regie in Angriff genommen haben“, so Bürgermeister Stefan Kaiser. Kosten: 12,5 Millionen Euro. Nach den Pfingstferien soll das Gebäude mit seinen 16 Klassen-, Arbeits- und Büroräumen in Betrieb genommen werden.

Das Raumangebot ist auf ein weiteres Wachsen der Gemeidne eingestellt

Der Schulbetrieb wurde zwischenzeitlich in einer Container-Anlage unterhalb des Schulgebäudes fortgeführt. Die neuen Räume wurden modern eingerichtet. „Eine hochwertige, ökologische und zukunftsweisende Bautechnik mit LED-Beleuchtung und einem deutlich niedrigeren Energieverbrauch“, sagte Kaiser. Die Räumlichkeiten wurden so bemessen, dass genug Platz vorhanden ist, für den Fall, dass die Einwohnerzahlen, im Zusammenhang mit dem Neubau der Hochrhein-Klinik weiter steigen.

Zweites Ziel war der Bauhof der Gemeinde. Hier sollen 390.000 Euro investiert werden, unter anderem für den Bau eines neuen Geräteschuppens mit drei Fahrzeugboxen, einem Salz-Silo und einer PV-Anlage. „Einen Großteil der Arbeiten wollen wir in Eigenleistung ausführen“, so der Bürgermeister. Von hier wurde ein Abstecher zum Friedwald des Friedhofes gemacht, der stark gefragt ist.

Feuerwehrhaus Schachen mit begrüntem Dach und PV-Anlage

In Schachen wurde zuerst das neue Feuerwehrgerätehaus besichtigt, das im letzten Jahr eingeweiht wurde. Das aufwendig eingerichtete Gebäude, Kosten 1,2 Millionen Euro, verfügt über zwei Garagen. Im Obergeschoss befinden sich weitere Räumlichkeiten und eine Küche. Das Haus verfügt über eine energieeffiziente Heizung und eine moderne Bauweise. Das Dach ist begrünt und mit einer PV-Anlage ausgestattet. Ein neues Einsatzfahrzeug wurde bestellt, aber dabei müssten lange Lieferfristen in Kauf genommen werden.

In Schachen wird die Halle saniert und ein Hochbehälter errichtet

Nächste Station war die Schachener Halle, die saniert werden muss. Hier sind 3,3 Millionen Euro eingeplant, mit den Arbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Für den Evakuierungsfall ist die Halle für den Katastrophenschutz eingeplant. Unweit stehen zwei Hochbehälter aus den Jahren 1929 und 1966. Hier soll ein neuer Hochbehälter entstehen, für das Projekt wurden 1,8 Millionen eingeplant, Zuschuss 70 Prozent. Kaiser: „Wir hoffen, dass der Zuschuss noch in diesem Jahr kommt, dass wir bis Ende 2024 mit der Neuordnung der Wasserversorgung am Ziel sind.“

Einer der schönsten Punkte in der Gemeinde Albbruck: der Kapellenberg in Birndorf. | Bild: Manfred Dinort

Dann ging es weiter zur Unteralpfener Halle, die nach zweijähriger Sanierungsphase 2019 neu eingeweiht wurde, Kosten 3,2 Millionen Euro. Erbaut wurde sie Halle 1976, damals für 400.000 D-Mark. „Das Geld hätte heute nicht einmal für eine neue Heizung gereicht“, so Kaiser.

Zur Verwendung der Schule Unteralpfen gibt es einen Worshop

Dann folgte ein Abstecher zur Unteralpfener Schule, die inzwischen leer steht. Die Kinder sind in die Grundschule Buch umgezogen. Die künftige Verwendung des Gebäudes steht noch offen, im „worst case“, so der Bürgermeister, könnte das Haus mit Migranten belegt werden. Am 27. April ist ein Workshop zur künftigen Verwendung des Gebäudes geplant. Dann ging es vorbei am Unteralpfener Tennisareal, wo mit viel Eigenleistung der Bau eines dritten Spielfeldes in Angriff genommen wurde. Im benachbarten Vereinsheim wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Am Birndorfer Kapellenberg wächst wieder Wein

Die Fahrt führte weiter zum Birndorfer Kapellenberg mit seinem neuen Friedhofsanlagen. An den Steilhängen auf der Südseite werden inzwischen wieder Reben gepflanzt. Von hier ging es weiter nach Kuchelbach, einem Birkinger Ortsteil. In der Ortsmitte wurde ein kleines Denkmal als Treffpunkt eingerichtet, gegenüber ein Teich Teich mit Seerosen angelegt. Im Zentrum von Birkingen steht das alte Gasthaus „Kranz“, das komplett abgebrochen werden soll. Inzwischen wurden die Pläne für einen Neubau eingereicht. Auch der Birkinger Ortskern hat sich schön entwickelt, ein Problem sei, die bestehende Lücke beim Fußweg entlang der Kreisstraße zu schließen.

Letzte Station war die Grundschule in Buch, ein rundum saniertes Gebäude. Kosten: 2,2 Millionen Euro. Während der zweijährigen Bauphase wurden die Kinder in Unteralpfen unterrichtet. Inzwischen ist die Schule zu einem Vorzeigeprojekt geworden.