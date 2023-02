Im Januar wurde in Albbruck und den Ortsteilen eine Verkehrsschau mit Vertretern des Straßenverkehrsamtes, der Verkehrspolizei und des Straßenbauamtes des Landkreises Waldshut durchgeführt. Die Details wurden am Montag dem Gemeinderat von Anita Eckert vom örtlichen Bauamt vorgestellt. Bürgermeister Stefan Kaiser versprach, bei der nächsten Verkehrsschau die Gemeinderäte der Ortsteile vorher zu benachrichtigen, um ihnen eine Teilnahme zu ermöglichen. Bei dem Rundgang wurden folgende Problemzonen ins Visier genommen:

Die Eisenbahnstraße ist breit genug fürs Parken

Vermieter der Mehrfamilienhäuser an der Eisenbahnstraße fordern ein Parkverbot am nördlichen Straßenrand, weil es hier zu erheblichen Sichtbehinderungen beim Ausfahren aus den Grundstückseinfahrten und den Tiefgaragen käme. Dagegen wurde bei der Verkehrsschau festgestellt, dass die Straße breit genug fürs Parken am Straßenrand sei, sofern private Ein- und Ausfahrten freigehalten würden. Langsames und vorsichtiges Ein- und Ausfahren sei erforderlich aber auch zumutbar.

Tempomessungen und Fahrzeugzählungen am ASB-Seniorenzentrum Albtal

Hier hatten die Bewohner eine Unterschriftenliste eingereicht, um damit Tempo 30 und ein Parkverbot vor dem ASB auf den Weg zu bringen. Gegenwärtig werde beim Überqueren der Straße mit Rollstuhl und Rollator deutlich mehr Zeit benötigt, um zum Bahnhof oder zum Einkaufszentrum zu gelangen. Zu hohe Geschwindigkeiten und Falschparker würden das Problem weiter verschärfen. Bei der Verkehrsschau wurde darauf verwiesen, dass zumindest im Bereich des Haupteinganges überhaupt nicht schneller gefahren werden könne. Trotzdem sollen hier in naher Zukunft Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugzählungen als Basis für eine Entscheidung durchgeführt werden.

An der Schule Albbruck sind die Elterntaxis ein Problem

Als problematisch werden aln der Schule Albbruck die Elterntaxis angesehen, die in der Schulstraße kurz parken, um ihre Kinder zu bringen oder abzuholen. Macht es aber einen Sinn, so die Überlegung des Straßenbauamtes, durch Verbote gegen die Bürger vorzugehen und damit die Problematik weiter zu verschärfen? Alle Maßnahmen würden ohnehin nichts nützen, wenn die Ordnungswidrigkeiten nicht regelmäßig überprüft würden. Angezweifelt wurde, ob der erforderliche Aufwand einen Sinn mache.

Zwischen Albert und Albbruck durchgehend Tempo 30?

Im Zusammenhang mit einem durchgehenden Radweg wurde auch die Möglichkeit angesprochen, eine durchgehende Zone 30 zwischen Albert und Albbruck einzurichten. Die Gemeinde möchte aber auch den bestehenden Radweg als benutzbar erhalten. Gleichzeitig soll im anliegenden Wohngebiet Eichhölzle II aufgrund einer Unterschriftenliste der Anwohner ein „verkehrsberuhigter Bereich“ eingerichtet werden.

Seit Sperrung der Albtalstraße nutzen LKW verstärkt die Ortsdurchfahrt Schachen

Seit der Sperrung der Albtalstraße wird die Ortsdurchfahrt Schachen häufiger durch talwärts fahrende LKWs aus dem Steinbruch Tiefenstein genutzt. Dadurch werde die ohnehin bestehende Problematik an der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Schachen weiter verschärft, so klagen Anlieger. Gegenmaßnahmen, so Anita Eckert, seien hier nicht in Erwägung gezogen worden, weil die Verkehrsabläufe in diesem Bereich völlig unauffällig seien. Tempo 30 einzuführen sei auf einer Durchgangsstraße ohnehin nicht genehmigungsfähig.

Hochrhein Felssturz: Im Südschwarzwald ist die Gefahr besonders groß Das könnte Sie auch interessieren

In Kiesenbach ist Tempo 30 nicht möglich

Festgestellt wurde vom Straßenbauamt, dass Tempo 30 in der Kiesenbacher, Birndorfer und Birkinger Straße nicht machbar seien, weil auf diesen Straßen auch ein überörtlicher Verkehr abgewickelt werde. Es blieben einzelne Gefahrenstellen, die sich aber in vertretbaren Grenzen hielten.

Parkverbot gegenüber Eckert und Ebco im Gewerbegebiet Betten

Im Gewerbegebiet Betten beantragten die Speditionsfirma Eckert und die Firma Ebco ein Parkverbot für LKWs gegenüber ihren Ein- und Ausfahrten. Die Verkehrspolizei bestätigte das Problem. Hier könnten spezielle Fahrbahnmarkierungen über das Problem hinweghelfen. Bei der Firma Ebco wurde bereits ein Parkverbot eingeführt. Falschparker könnten per Foto dem Ordnungsamt oder der Bußgeldstelle gemeldet werden.

Eltern des Kinderhaus Feuerkäfer sollen Parkplatz am Schwimmbad nutzen

Geklagt wurde, dass beim Kinderhaus Feuerkäfer zu den Bring- und Holzeiten alles zugeparkt sei. Hier bestehe jedoch kein Handlungsbedarf, da in unmittelbarer Nähe beim Schwimmbad ausreichend Parkplätze vorhanden seien. „Wenn man diese kurze Distanz nicht laufen will, können wir auch nicht helfen“, so Anita Eckert. Ohnehin gelte an vielen Stellen im Eingangsbereich ein gesetzliches Parkverbot. Insofern bestünde auch kein Handlungsbedarf. Es liege aber auch hier an der Gemeinde, selbst Ordnungswidrigkeiten aufzunehmen und zu ahnden.

In Birkingen zu wenig Fußgänger für einen Zebrastreifen

Erneut wurde festgestellt, dass in Birkingen die Fußgängerzahlen nicht für einen Fußgängerüberweg ausreichen. Außerdem sei die Fahrbahnbreite für den Einbau einer Querungshilfe zu schmal. Eine Option wäre, auf der Höhe der Bushaltestelle die Fahrbahn nach außen zu verschwenken und einen Fahrbahnteiler einzubauen. Trotz dieser kostenaufwendigen Maßnahme müssten aber die Busse auf der Fahrbahn halten.

Zeitlich befristetes Parkverbot am Schulz-Markt

Bei der Zufahrt zum Schulz-Markt Albbruck sei es sinnvoll, ein zeitlich befristetes Parkverbot einzuführen. Der Umfang, etwa während der Anlieferungszeiten, müsse mit dem Marktbetreiber abgesprochen werden.

Am Waldkindergarten sind Einbahnregelungen den Landwirten nicht zuzumuten

Beim Waldkindergarten Birkingen wurde festgestellt, dass bei den bestehenden Verkehrsregelungen kein Änderungsbedarf bestehe. Einbahnregelungen seien den Landwirten nicht zuzumuten. Aufgrund der Sichtverhältnisse sei auf den Strecken ohnehin kein schnelles Fahren möglich.