von Doris Dehmel

Mit den voranschreitenden Lockerungen und unter Berücksichtigung aller notwendigen Hygienemaßnahmen wird am 17. Juni die Gemeindebücherei im Untergeschoss des Hauptschulgebäude wieder ihre Pforten öffnen. Bis dahin wird hoffentlich auch der größte Teil der vor der Schließung ausgegebenen Bücher zurückgekommen sein. „Wir hatten gehofft, dass der Rücklauf etwas zügiger geht“, versicherte Gudrun Hirth vom Büchereiteam.

Immerhin waren knapp 600 Bücher im Umlauf. Diese konnten im Foyer in extra dafür aufgestellte Boxen abgegeben und schließlich in 72-stündige Quarantäne geschickt werden. Die insgesamt zehn Frauen, die sich die Arbeit in der Bücherei teilen, finden es schade, dass die Bücherei solange geschlossen bleiben musste, hatten doch verschiedene Stammkunden auf bestimmte Titel unter den eingegangenen Neubestellungen gehofft.

Immerhin sind seit Jahresbeginn 255 neue Exemplare angeschafft worden. Neuzugänge bedeuten auch immer, dass alte, abgegriffene und kaum mehr gefragte Bücher wegen Platzmangel aussortiert werden müssen. „Wir verfügen über 7.000 Medien von den Büchern für Kleinkinder angefangen über die gesamte zur Verfügung stehende Auswahl an Buchtiteln bis zu CD, DVD und Tiptois (Lernspiele).

Bis auf weiteres haben nur Erwachsene und Jugendliche ab 10 Jahren Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ist die Anzahl der Büchereibesucher auf drei Personen beschränkt. Die Ausleihe erfolgt unter Verwendung von bereitgestellten Henkelkörben. Ein Mundschutz ist Pflicht. Zudem können sich die Besucher auf Plakaten über die weiteren Hygiene- und Abstandsregelungen informieren.

Keine Besuchergruppen

Die bisher geltenden Öffnungszeiten der Gemeindebücherei bleiben bestehen am Mittwoch von 10 bis 12.15 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr. Wie lange es noch dauern wird, bis wieder Besuchergruppen begrüßt werden können oder Vorlesestunden stattfinden werden, ist momentan noch nicht absehbar. „Wenn wir es personell ermöglichen können, verzichten wir auf die Schließung während der Sommerferien“, versicherte Gudrun Hirth. Damit wolle man nach dem langen Verlust auf neuen Lesestoff den Bücherei-Besuchern entgegenkommen.