von Doris Dehmel

Die Gemeinde Albbruck steht mit der Schulhaussanierung und Erweiterung vor ihrer finanziell mächtigsten Aufgabe überhaupt. „Wir als Flächengemeinde sehen uns in der Pflicht, die Dörfer ähnlich dem Kernort zu entwickeln“, versicherte Bürgermeister Stefan Kaiser beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner. Auf der Baustelle wurde das Ausmaß des 13 Millionen-Projektes erst richtig deutlich.

Wenn die Gemeinde auch gut aufgestellt sei, so Kaiser, brauche es unbedingt die Unterstützung von Bund und Land. Entsprechend der Kostenschätzungen seien bislang vom Bund für die Schulhausbaustelle 1,6 Millionen Euro eingegangen. Über die Schulhausförderung sei vom Land Baden-Württemberg noch keine Entscheidung eingegangen. Dank gebühre vor allem Rektor Klaus Tritschler und seinem Kollegium für den Einsatz an der Schule. Bei dem jetzt schon vorhandenen Personalmangel an Betreuungskräften sei die Forderung nicht haltbar, dass ab 2025 nur noch voll ausgebildete Betreuungskräfte eingesetzt werden können, gab Stefan Kaiser dem Abgeordneten mit auf den Weg.

„Die Lasten, die im Ausbau der Infrastruktur auf die Gemeinde zukommen, können wir niemals allein schultern“, betonte der Bürgermeister. Dabei verwies er auf die zu erwartenden Veränderungen auf dem ehemaligen Papierfabrikareal und den Bau des Gesundheitszentrums. Beides werde zu einem Anstieg der Einwohnerzahlen und gleichzeitig auch einem Mehraufwand für die Gemeinde und speziell auf dem Einwohnermeldeamt und Standesamt führen. Zudem müsse es voraussichtlich zu einer Erweiterung gemeindlicher Einrichtungen kommen. Um auch den Forderungen von Land und Bund nachzukommen, müsse von dort auch die notwendige finanzielle Unterstützung gegeben sein.