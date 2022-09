von Doris Dehmel

Der Wettergott muss wirklich ein Freund des Albbrucker Dorffestes sein. Viele Besucher auch von außerhalb waren dabei, als zum 45. Mal das Albbrucker Traditionsfest gefeiert wurde. Wenn die letzten Aufbauarbeiten auch von einigen Regengüssen begleitet waren und auch noch am Spätnachmittag vom Samstag einige Regentropfen spürbar wurden, so herrschten doch ideale Wetterverhältnisse. Pünktlich um 16 Uhr herrschten beim Fassanstich hochsommerliche Temperaturen und Bürgermeister Stefan Kaiser behielt einmal mehr Recht „Kaiserwetter“ mitgebracht zu haben.

Das Albbrucker Dorfest war nach zweijähriger Coronapause wieder ein echter Treffpunkt für Jung und Alt, Einheimische und auswärtige Besucher. Bilder: Doris Dehmel

Die Schläge auf den Zapfhahn überließ er in diesem Jahr seinem Amtskollegen Eric Pasqualon, der mit seinem Stellvertreter Andrea Bombonati und dem für die Partnerschaft zuständigen Stadtrat Albert Lucetto aus Carmignano di Brenta angereist war. Kaiser freute sich, dass so viele Gold- und diamantene Jubelpaar auf Einladung der Gemeinde bei der Eröffnung dabei waren. Sein Dank galt allen, die sich in die Vorbereitung des zweitätigen Events eingeklinkt hatten und den Festwirten, die nach zweimaliger Coronapause wieder mit ihrem Angebot die Besucher bewirteten.

Zu den kulinarischen Köstlichkeiten der italienischen Freunde gehörte auch das gegrillte Spanferkel. Bilder: Doris Dehmel

Anfänglich eher etwas zögerlich waren die die Besucherzahlen die dann zum Spätnachmittag und Samstagabend hin immer mehr in die Höhe stiegen. Verschiedene Buden und Festzelte waren im Nu gefüllt, während sich in den Bars im Laufe der ersten Nachthälfte immer mehr jüngere Gäste aufhielten.

Über den weiteren Festverlauf am Sonntag werden wir noch berichten.