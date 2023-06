Bei einer Abschiedsfeier für die Mitarbeiter der ehemaligen Papierfabrik Albbruck – im März 2012 – wurde ein Gedenkstein vorgestellt, ein 1,5 Tonnen schweres Monument. Er soll auf Dauer an die Schließung des Betriebes und den Verlust von 577 Arbeitsplätzen erinnern. Der im Beisein des Bürgermeisters enthüllte Stein wurde vom Rickenbacher Steinmetz Jürgen Peduzzi gestiftet, „um einen schönen Platz zum Aufstellen in unmittelbarer Nähe der Papierfabrik zu finden“. Er steht noch heute, nach elf Jahren, auf dem Baubetriebshof der Gemeinde.

Jetzt richteten die ehemaligen Mitglieder des Betriebsrates, unter ihnen Thomas Gallmann aus Wehr, Gerhard Malzacher aus Laufenburg und Rolf Knapp aus Görwihl einen offenen Brief an den Albbrucker Bürgermeister, um an die Aufstellung des Steines zu erinnern. Darin heißt es: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister, es sind nun über elf Jahre her, dass die Papierfabrik geschlossen wurde.“ Aber trotz mehrmaliger Gespräche sei nichts bewirkt worden, „sodass dieser Gedenkstein nach wie vor auf Ihrem Bauhof steht und somit im Verborgenen und abseits der Öffentlichkeit sein Dasein fristet.“ Weiter heißt es: „Es ist für uns absolut unverständlich, dass in der Gemeinde Albbruck kein adäquater Platz zu finden ist. Für uns ist es unbegreiflich, dass es im Kernbereich von Albbruck keinen würdigen Platz geben soll, wo er für die Bevölkerung gut sichtbar aufgestellt werden kann.“

Zum Schluss des Briefes heißt es: „Wir fordern Sie im Namen aller ehemaligen Beschäftigten auf, nach elf Jahren endlich dafür zu sorgen, dass der Gedenkstein aus der Ecke Ihres Bauhofes herausgenommen und einen angemessenen Platz in Albbruck, der Öffentlichkeit zugänglich, aufgestellt wird.“ Aber wo gibt es diesen „angemessenen Platz“? Wir fragten den Bürgermeister nach seiner Sicht der Dinge. Für ihn, so Stefan Kaiser, sei es ein klarer Fall, dass der Stein auf dem ehemaligen Gelände der Papierfabrik aufgestellt werden müsse. Weiter sagte er: „Der Gedenkstein wird selbstverständlich einen würdigen Platz finden, und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik.“ Aber das brauche noch Zeit, da das Fabrikareal in ein Wohnbaugebiet umgewandelt werden soll, wobei die Planungen bereits weit fortgeschritten seien. Das habe er bereits mehrfach klargestellt, betonte er. Aktuell gebe es für die Gemeinde Wichtigeres, als den Stein aufzustellen. „Bis es soweit ist, ist der Stein im Baubetriebshof gut aufgehoben“, so Bürgermeister Kaiser.