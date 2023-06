Landesforstpräsident Martin Strittmatter besucht am Samstag, 1. Juli, die Gemeinde Albbruck. In der Mehrzweckhalle des Ortsteils Schachen wird der Waldgemeinschaft Albbruck offiziell deren Gründungsurkunde überreichen. Umrahmt wird die um 10 Uhr beginnende Feierstunde mit einer Ausstellung mit dem Themenschwerpunkt Forst und Natur, zu dem es Infostände im Innen- und Außenbereich der Halle geben wird.

Albbruck ist die erste Gemeinde im Landkreis Waldshut und eine der wenigen im Land, in der sich private und öffentliche Waldbesitzer zu einem Verein zusammengeschlossen haben, um ihren Forstbesitz gemeinsam zu bewirtschaften und zu verwalten. Am 1. Januar nahm die Waldgemeinschaft Albbruck ihre Arbeit auf. Über 70 Waldeigentümer brachten 216 Flurstücke in die Waldgemeinschaft ein, die aus 3690 Anteilen besteht. Davon steuert die Gemeinde alleine 59 Flurstücke bei. In der Waldgemeinschaft bleiben die Waldbesitzer Eigentümer ihrer Flächen, die sie weiter vererben oder verkaufen können, auch Zukauf ist möglich. Allerdings werden die insgesamt knapp über 70 Hektar Forst von der Waldgemeinschaft gemeinsam

bewirtschaftet und verwaltet. Geregelt ist dies durch ein zugunsten des Vereins eingetragenes dauerhaftes Nießbrauchrecht.

Jedes Jahr hält die Waldgemeinschaft eine Hauptversammlung ab. Auch die Satzung kann mit entsprechenden Mehrheiten geändert wer­den. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch die Forstverwaltung des Landkreises. Die jährlichen Gewinne aus der Waldbewirtschaftung können proportional zur Zahl der Anteile an die Mitglieder ausgezahlt werden. Ursprünglich hatte der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk die Gründungsurkunde übergeben wollen. Er hält Waldgemeinschaften wie in Albbruck für ein Modell, wie zersplitterte Kleinstprivatwaldflächen zusammengeschlossen und zum Vorteil der Waldbesitzer einer flurstücksüber­greifenden Bewirtschaftung zugeführt werden können. Gerade im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen und die dadurch verstärkten Probleme wie Borkenkäfer und Sturm betrachtet Hauk Waldgemeinschaften als eine sehr sinnvolle Sache. Den Termin in Albbruck hatte der Minister aber kurzfristig absagen müssen. An seiner Stelle wird Landesforstpräsident Strittmatter in den Südschwarzwald kommen.

Bis zur Gründung der Waldgemeinschaft Albbruck war es ein weiter Weg. Viele Rechtsfragen galt es zu klären, eingebrachte Waldflächen zu bewerten, um die Wertanteile, die jeweils eingebracht wurden, zu ermitteln und zu dokumentierten. Nach diesem Kraftakt soll die Gründung mit der Übergabe der Gründungsurkunde durch den Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Samstag, 1. Juli, 10 bis 15 Uhr in der Halle Schachen gefeiert werden.