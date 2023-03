Eine brennende Gartenhütte wurde am Samstag gegen 1.30 Uhr in Albbruck der Polizei mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte für die Anrufer der Eindruck vor, der Brand könne sich auf die benachbarten Wohnhäuser ausweiten. Die Feuerwehr Albbruck war mit starken Kräften für die Brandbekämpfung im Einsatz, teilt die Polizei mit. Der Hüttenbrand wurde durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht – die kleine Gartenhütte befand sich auf einem Privatgrundstück in einem Wohngebiet unweit der B34. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an der Hütte wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt – benachbarte Anwesen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.