Der SV Albbruck wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Diese Jubiläum wurde natürlich – aufgeteilt in mehrere Anlässe – gefeiert. Nach dem Sporttag für den Fußballnachwuchs fand der Familientag mit den verschiedensten Aktivitäten statt. Jetzt beim Festakt galt es Rückschau zu halten und auf nicht gerade übliche Weise in die Zukunft zu blicken.

Bei allem Dank an die bisherigen Funktionäre und Spieler ebenso wie an die vielen Ehrenamtlichen, die sich mit dem Verein verbunden fühlen, war es gelungen, vor allem auch die jüngere Generation anzusprechen. „Sie sind unsere Zukunft und ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, sich einzubringen und Programm zu gestalten“, hieß es. Dies war mit dem Auftritt junger Musiker aus Buch und Birndorf ebenso gelungen wie mit dem Auftritt der beiden Rapper Yannik und Lukas Jehle, deren Vater Markus Jehle auf witzige Weise den Abend moderierte.

Vorsitzender Christian Kasper blickte zurück bis zur Vereinsgründung 1923. Ehemalige Kriegsgefangene hatten aus England die Begeisterung für den Fußball mitgebracht. Sie seien Pioniere gewesen, die damals schon erkannten, dass ein Dorf wie Albbruck eine starke Gemeinschaft in Form eines Fußballvereins benötige. Die äußerst schwierige Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg hatte im Jahr 1946 stattgefunden unter der damaligen Militärregierung. Im gleichen Jahr wurde mit der Gründung einer A-Jugendmannschaft die Weiterentwicklung des Vereins, der heute 396 Mitglieder zählt, vorangetrieben. Mitte der 60-er Jahre wurde mit dem Sportheimbau auf dem Inselsportplatz ein erster Meilenstein in der Infrastruktur des Vereins erreicht. Seit 1981 sind der Sportplatz und das Clubheim im Rosenweg 12 das heutige Vereinszuhause. 2016 stand mit dem Bau des Kunstrasens ein weiteres Projekt an, das erneut mit viel Unterstützung der Gemeinde verwirklicht werden konnte.

Die erste und zweite Mannschaft erlebten in all den Jahren einige Aufstiege, mussten aber nach 46 Jahren Kreisliga A im letzten Jahr den Abstieg hinnehmen. Es gelte nun, auf das veränderte Freizeitverhalten und die Zahl der stetig wachsenden Regularien zu reagieren, so der Vorsitzende. Und gerade diese würden, so Bürgermeister Stefan Kaiser, oft zu Einschränkungen führen. Er forderte: „Die Vereine brauchen mehr Beinfreiheit für Entscheidungen, die gerade an der Basis sehr notwendig und für die Weiterentwicklung wie dem öffentlichen Engagement unverzichtbar sind“.

Ohne die kleinen Amateurvereine gebe es keine Weltspitze, versicherte Ute Wilkesmann, Vizepräsidentin des Südbadischen Fußballverbandes und Vertreterin des Badischen Sportbundes. Neben der offiziellen Ehrung durch den Verband hatten sie und die Bezirksvorsitzende Katharina Keßler einige Fußbälle überreicht. Pirmin Feger als Vorsitzender des Fördervereins des SVA, der sich hauptsächlich für die Förderung der Jugendarbeit einbringt, überbrachte einen Scheck mit 5000 Euro für die Beschaffung von Regenjacken.