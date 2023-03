Von den insgesamt 18.904 Euro, die von der Sparkasse Hochrhein als Spende ausbezahlt wurden, profitieren 21 Vereine aus Albbruck und den Ortsteilen. Damit wolle das Geldinstitut seine Verbundenheit in der Region und gleichzeitig auch den Respekt vor dem Ehrenamt ausdrücken, sagte der stellvertretenden Vorstandsvorsitzende David Gerstner. Jugendförderung, Anschaffungen innerhalb der Vereine und deren Anstrengungen zum Erhalt der Vereinsheime verdienten es, immer wieder bei der Verteilung der Gelder dabei zu sein, so Bürgermeister Stefan Kaiser.

Jeweils 2000 Euro erhielten der SV Albbruck zur Feier des 100-jährigen Bestehens und der SV Unteralpfen zur Sanierung des in die Jahre gekommenen Vereinsheims. Mit jeweils 1000 Euro unterstützt wurden das Blasorchester Albbruck, wo zusätzliche Instrumente gekauft werden sollen. Ähnlich wird auch der Musikverein Birndorf und die Trachtenkapelle Buch sowie der Musikverein Unteralpfen die Sparkassenspende nutzen. Beim TV Schachen will man das Geld in die Vereinsheimerweiterung stecken, beim Schützenverein Albbruck-Kiesenbach in den Umbau der Schießanlage beim SV Buch in den Vereinsheimumbau investieren.

In die Jugendarbeit soll das Geld beim Leichtathletik Club Buch fließen, beim DRK Ortsverein Albbruck für den Nachwuchs entsprechende Ausrüstung beschafft werden und die Bürgerstiftung zur Förderung von Sport und Kultur unterstützt werden. 800 Euro gehen an die BUND-Ortsgruppe für die Biotop-Pflege, 604 Euro an den Förderverein der Gemeindebücherei für die Beschaffung neuer Kinder- und Jugendbücher. Der Sportclub erhält wie die folgenden Vereine 500 Euro für die Tanzgruppe, der Judo-Club zur Beschaffung neuer Matten, der Imkerverein für den Bau eines Lehrbienenstandes, der Förderverein der Bucher Grundschule für den Aufbau einer Schulbücherei, der Förderverein der Albbrucker Gemeinschaftsschule für die Beschaffung von Pausen-Spielgeräten, der Männergesangverein zum Kauf neuer Noten und die Nachbarschaftshilfe Albbruck für Fortbildung ihrer Mitglieder.