Albbruck – Die Waldgemeinschaft Albbruck hat zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen und bereits im ersten Quartal 1000 Festmeter Holz eingeschlagen. In enger Zusammenarbeit mit der Waldgenossenschaft ist das Holz zu einem Preis verkauft worden, der deutlich über den momentan zu erzielenden Erlösen lag. Die Gemeinde Albbruck hat die Gründung der Waldgemeinschaft unterstützt und ist bei der Waldbewertung in finanzielle Vorleistung getreten. Soweit diese nicht durch Zuschüsse abgedeckt wurde, wurde die Summe zwischenzeitlich von der Waldgemeinschaft vollständig an die Gemeinde zurückgezahlt.

Für das laufende Jahr wird die Waldgemeinschaft Albbruck einen soliden Bilanzgewinn ausweisen, informiert sie. Sie sei inzwischen schuldenfrei und verfüge über genügend Barmittel, um arbeitsfähig zu sein. Die dazugehörigen Waldstücke liegen allerdings im gesamten Albbrucker Gemeindegebiet verteilt. Längerfristiges Ziel der Waldgemeinschaft ist es daher, größere Flächen zusammenhängend und damit einfacher bewirtschaften zu können.

Um sinnvollere Einheiten bilden zu können, ist vorgesehen, insbesondere kleinere Flächen, die bislang von Flächen der Waldgemeinschaft eingeschlossen sind oder daran angrenzen, zur Arrondierung des Ganzen zu erwerben. Hierzu gehören auch kaum zu bewirtschaftende Flurstücke wie Hanglagen im Albtal oder auch unbewaldete Flurstücke, die vielfach lediglich wenige Meter breit, hunderte Meter lang, aber kaum zugänglich sind. Die Waldgemeinschaft Albbruck hat jetzt schon genügend Flächen, um ertragreich arbeiten zu können. Ein Zukauf ist aber sinnvoll, um auf einfache Art die Struktur weiterer Bereiche zu verbessern.

Rotarier pflanzen Bäume

Auf der Gemarkung Schachen wurde eine erste Fläche aufgeforstet. Durch Vermittlung des Vorstands und Kontakte zum leitenden Forstdirektor und derzeitigen Clubmeister des Rotary-Clubs Freiburg-Zähringen, Udo H. Sauter, wurde das Projekt organisiert. Mitglieder, zu denen sich weitere vom Rotaract-Club Freiburg gesellten, pflanzten, betreut vom Albbrucker Revierleiter Wolfgang Walz, 500 Stileichen und versahen sie mit Verbissschutz. Auch die Kosten von 3000 Euro für die „Wiederbegründung einer klimabedingten Schadfläche“ übernahm der Rotary-Club.