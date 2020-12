Albbruck vor 1 Stunde

Frau stürzt beim Rauchen vom Balkon und verletzt sich schwer

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist eine Frau in einem Albbrucker Ortsteil mutmaßlich beim Rauchen von einem Balkon gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.