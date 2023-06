Albbruck – Das Fischerfest des Sportfischervereins Waldshut und Umgebung steht vor der Tür. Die Vereinsmitglieder sind morgen Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, ab 10.30 Uhr, für die Besucher da. Seit Jahrzehnten zählt das Traditionsfest zu den Höhepunkten im Vereinsleben der Petrijünger. Die Jungfischer bieten den Besuchern an beiden Tagen geräucherte Forellen aus eigener Zucht als besonderen Gaumenschmaus an.

Frühschoppenkonzert

Beim lang erwarteten „Neustart“ des beliebten Festes nach der Corona-Pause bestreitet die Trachtenkapelle Buch am Sonntagmorgen ab 11.00 Uhr das Frühschoppenkonzert. Mit dabei beim Fischerfest ist in diesem Jahr auch der Schützenverein mit einer Schießbude. Zu Gast sein wird auch der Landesfischerverbandes Baden-Württemberg mit dem „Fischmobil“. Als rollendes Labor vermittelt das Fischmobil biologisches Fachwissen und Umweltbildung vor Ort. Hier wird Jugendlichen die Wasserwelt mit ihren Kleinlebewesen nähergebracht. Viel zu erfahren gibt es auch über das Angeln und die Fischerei. Seit Generationen wird während des Fischerfestes der Fischerkönig gekürt. Wer es in diesem Jahr sein wird, bleibt bis zur Siegerehrung am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr geheim.

Kaum ein Festplatz könnte bei den zu erwartenden Temperaturen schöner liegen als das unter Schatten spendenden Bäumen gelegene Festgelände in unmittelbarer Nähe des Rheins. Mit den Jahren hat sich das Albbrucker Fischerfest zu einen wahren Mekka für Wanderer und Radfahrer entwickelt. Beiderseits des Rheins verlaufen ideale Wege, um zu Fuß oder per Rad das Fest zu besuchen und hier einige Stunden zu verbringen. Vereinsvorsitzender Thomas Zimmermann und seine Kollegen freuen sich auf die beiden Festtage. Alle Vereinsmitglieder sind in die Vorbereitung und die Durchführung des Festes eingebunden um den Gästen eine angenehmen Aufenthalt zu bieten.

Die Angelgewässer des Sportfischerverein Waldshut und Umgebung e.V. erstrecken sich auf deutscher Seite über eine Länge von 21,5 Kilometer von der Judeninsel bei Waldshut bis zur Alten Rheinbrücke in Laufenburg. Auf dieser Strecke ist der Verein alleinige Pächter. Die erfahrene Angler geben gerne ihre Kenntnisse an die Neulinge weiter und motivieren Jugendliche, hier ihr Hobby in der Natur zu entdecken. Gerade auf die Jugendarbeit wird im Verein großen Wert gelegt, deren Aktivitäten werden unterstützt. Der Sportfischerverein Waldshut und Umgebung e.V. hat derzeit rund 340 Mitglieder (16 Jugendliche).

Weitere Infos gibt es im Internet unter http://www.svs-waldshut.de.