Die von Axel Neumann ausgestellten Bilder im Albbrucker Rathaus waren ein echter Hingucker. Farbintensiv wirkten die von dem Schauspieler und Künstler gestalteten Fantasien auf die Betrachter. Und diese kamen wie bei keiner anderen Ausstellung „Kunst im Rathaus“ in einer großen Zahl. Viele nutzten auch die Möglichkeit, mit dem in Albbruck aufgewachsenen Axel Neumann und seiner Frau ins Gespräch zu kommen. „Füller Malerei“ in Vollendung präsentierte sich an den Wänden in den verschiedenen Etagen. Schulklassen und Gruppen ließen sich von Neumann mitnehmen in seine Kunst. Wer wollte, konnte auch mit dem entsprechenden Werkzeug hantieren und dabei feststellen, dass es alles andere als einfach ist, Millimeter große Striche übergangslos nebeneinander zu platzieren. Immense Arbeitsstunden liegen hinter den einzelnen Werken, die bei Axel Neumann ausschließlich aus dem eigenen Gedächtnis entstehen. Da gebe es keine Skizzen oder Vorlagen, die schließlich die Vollendung erleichtern könnten. Vielmehr wachse ein Werk mit jedem Wimpernschlag und Federstrich.

Auch die Farben stellt der Künstler selbst her. Dabei kann er seine Arbeit aber keine längere Zeit unterbrechen, sondern muss mindestens so lange mit dem Füller hantieren, bis dessen Patrone leer ist. Das bedeutet für Axel Neumann aber keine besondere Herausforderung, wo er doch Zeit und Raum vergisst, bis seine Werke fertig sind. Ehefrau Patrizia, die als Koordinatorin arbeitet, kennt den Zeitaufwand für die Kunst ihres Mannes, was auch Verzicht auf viel gemeinsame freie Zeit bedeutet. Ehe das Ehepaar Albbruck wieder in Richtung ihres Lebensmittelpunktes Berlin verlassen haben, trugen sie sich in das Goldene Buch der Gemeinde Albbruck ein.