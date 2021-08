von Manfred Dinort

Der Rohbau steht bereits: Am Ortseingang von Schachen, an der K 6544, entsteht das neue Feuerwehrgerätehaus der Abteilung Schachen. Das ausgewählte Gebiet, eine unbebaute, bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche im Außenbereich, hat eine Größe von knapp 6700 Quadratmetern. Bislang lief alles nach Plan: Im November 2020 wurde die Baustelle eingerichtet. Der Humus und die darunter liegende Erdschicht wurden abgetragen, der Baugrund wurde befestigt, um die Fundamente einbringen zu können.

Hochrhein/Schweiz Einkauf, Zahnarzttermin und Friseurbesuch: Das gilt neu beim Grenzübertritt aus der Schweiz nach Deutschland Das könnte Sie auch interessieren

Eine Zufahrt wurde angelegt mit einer Abzweigung für ein kleines Wohnbaugebiet, um die Lücke zum Dorf zu schließen. Durch Grünelemente und straßenbegleitende Bäume soll eine Gliederung und Aufwertung des Straßenraumes erzielt werden. Der bestehende, parallel zur Hauptstraße verlaufende Fußweg, bleibt erhalten. Festgelegt wurde, den Ortsetter und somit auch das Ortsschild weiter nach Süden zu verlegen. Die Rohbauarbeiten wurden vom Gemeinderat für rund 195.000 Euro an die Firma Berger aus Herrischried vergeben, das Gebäude nahm Form an.

Zwei Fahrzeugboxen

Das neue Feuerwehrgerätehaus umfasst zwei Fahrzeugboxen. Der südliche wurde zweistöckig ausgeführt: Im Erdgeschoss sind Umkleideräume, Sanitäranlagen und Technikräume vorgesehen. Das Obergeschoss beherbergt einen Schulungsraum, Küche, Besprechungs-, Vorrats- und Abstellraum. Der Vorhof bietet Platz für Übungen und Parkplätze. Die Pläne wurden vom Büro Schanz aus Hohentengen ausgearbeitet. In der jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat weitere Aufträge: Den Fassadenbau für 127.000 Euro (Zimmerei Eschbach, Waldshut-Tiengen), die Estricharbeiten für 10.525 Euro (Kammerer, Murg), die Gipserarbeiten für 70.381 Euro (Peter Mutter, Albbruck), den Torbau für 16.776 Euro (Kübler, Hohentengen) und die Fliesenlegearbeiten für 15.658 Euro (Finkbeiner, Bad Säckingen).

Albbruck Mehr Platz für die Ausrüstung: Arbeiten an neuem Feuerwehrgerätehaus in Schachen machen Fortschritte Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt geht die Gemeinde von einem Kostenvolumen von rund einer Million Euro aus. Um keine Zeitverzögerungen in Kauf nehmen zu müssen, erteilte der Gemeinderat dem Bürgermeister die Vollmacht, über die Ferienzeit weitere Ausschreibungen vornehmen zu können und nach Prüfung der Angebote die Aufträge zu vergeben. Bisher war die Feuerwehrabteilung Schachen in einem alten Gebäude in der Hochsaler Straße untergebracht, das aber schon lange nicht mehr den Anforderungen entsprach. Die eingeengten Anlagen wiesen erhebliche bauliche Defizite auf, für die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges war kein Platz vorhanden.

Das Baugebiet: 2018 beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan „Beuge“ am südlichen Ortsrand von Schachen. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 6684 Quadratmetern, davon 4619 für ein allgemeines Wohngebiet, 1496 für die Feuerwehr, 464 für öffentliche und 105 Quadratmeter für private Verkehrsflächen.