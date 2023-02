Zu Beginn des Jahres wolle man wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken, sagte Kommandant Matthias Pöthke in der Hauptversammlung der Feuerwehr Albbruck. Obwohl im vergangenen Jahr noch vieles erledigt werden konnte, habe man ein weiteres Paket für die nächsten Monate mitgenommen. Er dankte allen, die sich in den einzelnen Abteilungen eingebracht, die Kinder- und Jugendgruppe geleitet und sich um die Altersabteilung gekümmert hatten. Einen besonderen Dank hatte der Kommandant für Christof Burger, der seit 2019 hauptamtlicher Gerätewart ist und mit seiner gewissenhaften Arbeit für alle Abteilungen eine wertvolle Stütze sei.

Nach den Jahren 2020 und 2021 waren die Alarmeinsätze auf 72 zurückgegangen, es wurden 921 Einsatzstunden geleistet. Diese unterteilten sich in 14 Brandeinsätze, 38 technische Hilfeleistungen, Öleinsätze, Überlandeinsätze und eine erhebliche Anzahl blinder Alarme. „Am Wichtigsten ist, dass sieben Menschen mittelbar geholfen werden konnte und auch alle Hilfskräfte wieder heil von den Einsätzen zurückkamen.“

87-mal absolvierten Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen Aus- und Weiterbildungen auf Landkreisebene. Zwei Führungskräfte waren bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule.

Ausbildung läuft wieder normal

Nachdem Ausbildung und Ablauf nach den Corona-Beschränkungen zur Normalität zurückgefunden haben, gab es in allen Abteilungen auch kameradschaftliche Aktivitäten und besondere Ereignisse. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Schachen wurde eingeweiht und in Unteralpfen mit der Fahrzeugweihe das neue Feuerwehrfahrzeug seiner Bestimmung übergeben.

Das bisherige Fahrzeug wird solange in Schachen seinen Dienst verrichten, ehe dort das Neue ankommen wird, wobei mit einer Lieferzeit von weit mehr als einem Jahr gerechnet werden müsse, wie dies von Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger angedeutet wurde.

In Zeiten des großen Personalmangels in allen Bereichen, müsse man auch bei den Ausbildern das gleiche Phänomen feststellen, bemängelte Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Doch nur gemeinsam könne man Krisen meistern und sich durch entsprechende Vorbereitung für den Einsatz wappnen. „Anpacken für eine gute Zukunft“ sei die dringend notwendige Devise, appellierte Bürgermeister Stefan Kaiser. Die Feuerwehr Albbruck bildet gemeinsam mit allen Abteilungen eine Einheit. Es gelte, nicht auszuruhen, sondern die Feuerwehr weiter voranzubringen und immer nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, Dabei galt der Dank speziell Kommandant Matthias Pöthke für sein Engagement.