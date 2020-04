von (raf)

Gegen 15.15 Uhr war der Brand in dem Anwesen in der Weinbergstraße gemeldet worden. Nach Löschversuchen der Anwohner erforderte es den Einsatz der Feuerwehrleute, um den Flammen den Garaus zu machen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand im Bereich eines Dachfensters entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Laut Angaben der Polizei kommt als mögliche Brandursache ein noch glimmender Zigarettenstummel in Frage. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen führt die weiteren Ermittlungen.