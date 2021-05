von Doris Dehmel

Rückläufige Inzidenzwerte schüren die Hoffnung, dass der Weg zu mehr Normalität bald erreicht werden könnte. Wer im letzten Jahr schon auf den größten Teil von Freizeitaktivitäten verzichten, Urlaub canceln und Treffen absagen musste, hofft zumindest in bescheidenem Umfang, wieder an frühere Gewohnheiten anknüpfen zu können

Bis vor einem Jahr bestimmten vor allem Wetterprognosen die Öffnungstermine für Freibäder. Nicht selten boten diese schon in den ersten Maiwochen Abkühlung und Erholung.

Ob dies nun zu einem verspäteten Termin noch sein kann wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wenn am heutigen Dienstag in der Gemeindeverwaltung wieder der Alltag einkehrt und die über das Wochenende neu erschienen Corona-Bedingungen auf ihre Machbarkeit und Möglichkeit der Umsetzung geprüft sein werden, könnte auch die Öffnung des Albbrucker Freibades näher rücken.

„Wenn die Vorgaben erfüllbar sind, wird es zehn Tage Vorbereitungszeit brauchen, bis wir unser Bad öffnen können“, versicherte Bürgermeister Stefan Kaiser in der Hoffnung, dass nach den Pfingstferien der Badebetrieb, wenn auch in etwas anderer Form, starten könnte.

Eine Entscheidung zum Dorffest soll in der Gemeinderatssitzung am 7. Juni bekanntgegeben werden. „Die Vereine sind zurückhaltend mit ihrer Zustimmung“, so Stefan Kaiser. Die meisten könnten sich schwer vorstellen, mögliche Corona-Vorgaben mit reduzierten Besucherzahlen auch sicher erfüllen zu können. Immer wieder habe sich in den letzten Jahren gezeigt, dass allein bei schlechtem Wetter mit weniger Besuchern die Einnahmen mit dem Aufwand kaum zu kompensieren seien.