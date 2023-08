Das Internationale Autocross im Sandgrubengelände in Schachen findet am 26. und 27. August statt. Zu dieser Traditionsveranstaltung des Stock-Car-Clubs Albbruck werden mehr als 2500 Besucher erwartet. In unterschiedlichsten Klassen werden mehr als 220 Fahrzeuge starten. Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Spanien und Österreich fahren um den Sieg. Fahrer, die im Drei-Nationen-Cup fahren, hoffen auf Punkte. Darunter sind einige Vereinsmitglieder, die als Favoriten an den Start gehen. Zusätzlich zu den üblichen Klassen wird in zwei Sonderklassen gestartet. Die Bestplatzierten im Schachen-Cup erhalten ein Preisgeld. Zu den Höhepunkten zählt das Halbe-Stunden-Gedächtnis-Rennen.

Nachdem Arbeitstrupps des Veranstalters in den vergangenen Wochen die Rennstrecke optimiert und sämtliche Sicherheitsvorbereitungen eingebaut haben, werden am kommenden Freitag die ersten Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen und Wohnwagen im Fahrerlager erwartet. Am Samstag startet um 8 Uhr das Zeitfahren aller Klassen. Nach der Mittagspause stehen die ersten Rennläufe auf dem Programm, ebenso wie das Rennen um den Schachen-Cup. Dessen Siegerehrung findet ab 20 Uhr bei der Party im Festzelt statt, wo die Gäste bis 21 Uhr die Happy-Hour erwartet.

Mit den weiteren Rennläufen nimmt das Schachener Auto-Cross am Sonntag ab 8 Uhr seinen weiteren Verlauf. Vor der Mittagspause ist die Fahrervorstellung vorgesehen. Am Ende des letzten Finallaufs werden die Teilnehmer des Gedächtnis-Rennens an den Start gehen, dessen Siegerehrung im Festzelt stattfinden wird.

Die Karten: Für ein Wochenendticket bezahlen Erwachsene ab 16 Jahren 15 Euro, Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren 5 Euro. Für das Tagesticket wird von Erwachsenen 10 Euro und Jugendlichen 5 Euro erhoben. Ab Sonntag, 13 Uhr, wird für Erwachsene ein Eintrittsgeld von 5 Euro und für Jugendliche von 3 Euro erhoben. Kinder bis zwölf Jahre sind frei.