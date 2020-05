von Doris Dehmel

Zeit zum Innehalten: Die evangelische Christuskirche in Albbruck ist am kommenden Sonntag, 31. Mai, während der sonst üblichen Gottesdienstzeiten von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit dürfen lediglich fünf Besucher gleichzeitig die offene Kirche zur persönlichen Stille benutzen. Pfarrerin Heidrun Moser und Irina Jesipow haben für diesen Anlass ein Bodenbild zum Psalm vom Guten Hirten ausgelegt.