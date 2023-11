Ekkehard Heinrich aus Dogern ist seit 1. Mai der neue Dirigent des Musikvereins Birndorf in der Gemeinde Albbruck.

Seine musikalische Laufbahn begann er als Saxophonist beim Musikverein Inzlingen. Danach schloss er sich dem Musikverein Dogern an. Hier übernahm er die Leitung der Jugendmusik Albbruck-Dogern und begann seine Dirigenten-Karriere. Zuletzt leitete „Ekki“ das Blasorchester Albbruck, bevor er nun die musikalische Leitung des Musikvereins Birndorf übernahm. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, feiert Ekkehard Heinrich sein Konzertdebüt beim Musikverein Birndorf.

Der neue Dirigent hat hierzu zusammen mit dem Verein ein spannendes Programm zusammengestellt, ganz unter dem Motto „Radio Birndorf“. Das „Radio Birndorf“ wird im Bürgersaal in Birndorf am Konzertsamstag um 19.30 Uhr und am Konzertsonntag um 17 Uhr empfangen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Ein Sender des Radioprogramms wird zudem die Jugendmusik Estelberg sein. Karten sind im Vorverkauf bei den Vereinsmitgliedern erhältlich. Karten gibt es auch an der Abendkasse.