Selbst an Sonn- und Feiertagen kann dem spontanen Malerwunsch entsprochen werden. Ein Verkaufsautomat steht rund um die Uhr zur Verfügung und ist mit einer Auswahl an Farben und Putzen bestückt.

Wenn es um die Wahl einer neuen Farbe geht, egal ob im Innen- oder Außenbereich, ist es nicht immer einfach „den richtigen Ton“ zu finden. Christian Tröndle, Inhaber der Tröndle Edelputz GmbH kennt die unterschiedlichsten Anfragen und ist hier zusammen mit seinem Team der optimale Ansprechpartner. „Wir mischen jede Wunschfarbe bereits ab einem halben Liter Abnahmemenge“ sagt er und erklärt, wie dies unter anderem dank der modernen Farbmischmaschinen zustande kommt. „Jeder Farbton ist möglich, auch nach Vorlage eines Kinderbuches“ resümiert der Fachmann und erinnert sich an den einen oder anderen besonderen Kundenwunsch. Beide Geräte stehen im neuesten Projekt des Familienunternehmens, dass am 4. Juli seine Türen für Kunden aller Interessengruppen öffnen wird. Zur besseren Erreichbarkeit im östlichen Landkreis hat der Unternehmer eine Niederlassung in der Steinäckerstraße 6 in Küssaberg-Kadelburg eröffnet.

Küssaberg (tpr) „Mit dem neuen Ausstellungsraum wollen wir den Kundenanforderungen im Bereich des Malerhandwerks noch mehr gerecht werden“, erklärt Christian Tröndle die neuen gewerksübergreifenden Produktsparten. Böden wie Vinyl, Parkett oder Teppich können hier begutachtet werden, ebenso wie Tapeten und spezielle dekorative Techniken, wie Magic Touch. Auch an eine große Auswahl in Bio-Qualität hat Christian Tröndle gedacht. Sein Anspruch ist, dass „unsere Kunden alles für ein gutes Wohnraumklima finden“.

Küssaberg (tpr) Die Eigenmarken des Unternehmens werden ausschließlich in Deutschland produziert. Hier setzt Christian Tröndle auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit starken Familienunternehmen, die eine gleiche Unternehmens­philosophie wie die Tröndle Edelputz GmbH verfolgen. Von Konzernen, die beispielsweise in der Personalführung und in den Verkaufsstrategien zu viel Druck aufbauen, hat er sich bewusst getrennt. „Die Kunden und deren Zufriedenheit stehen im Vordergrund“, sagt Christian Tröndle, „nicht die Verkaufszahlen. Die stellen sich dann von selbst ein“.

Neueröffnung

Gut ein Jahr Bauzeit liegen hinter Anja und Christian Tröndle. Am Samstag, 4. Juli, werden die neuen Geschäftsräume in der Steinäckerstraße 6 in Küssaberg-Kadelburg offiziell eröffnet. Bis dahin werden die vielen neuen Regale mit Produkten aller Art gefüllt und die Ausstellungsflächen entsprechend vorbereitet sein. Wer sich gleich am Eröffnungstag ab 11 Uhr von dem Konzept und den neuen Möglichkeiten in Kadelburg ein Bild machen möchte, darf sich freuen. Kunden erhalten eine kleine Überraschung als Willkommensgeschenk.

Weiter erhält im Eröffnungsmonat Juli jeder Kunde zehn Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Das Team der Tröndle Edelputz GmbH freut sich schon jetzt auf den großen Tag.

Lieferung und Abholung

Das Hauptlager und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich nach wie vor in Kiesenbach/Albbruck. Von hier werden schon seit einigen Jahren Baustoffhändler und Kunden von Basel bis Bodensee und Bern, sprich Süddeutschland und Nordschweiz beliefert. Weiter kann die gekaufte Ware direkt mitgenommen werden.

Das Konzept der neuen Geschäftsstelle beinhaltet ein zusätzliches Lager, dass eine Abholung auch in Kadelburg ermöglicht. Interessierte Kunden können sich jederzeit informieren und bestellen.

Weitere Informationen zu den Produkten, Serviceleistungen und dem Unternehmen gibt es im Internet (http://www.troendleputz.de).

Zur Firma