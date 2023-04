Erna Arzner in Albbruck feierte ihren 90. Geburtstag. Hierzu erreichten sie viele Glückwünsche und für die Gemeinde Albbruck gratulierte Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser. In der Nähe von Danzig wurde die Jubilarin geboren. Als ihre Mutter zusammen mit den vier Geschwistern 1945 die Heimat verlassen musste, begann für sie eine harte Zeit bis das Lager in Dänemark erreicht war. Hier verbrachte Erna Arzner dreieinhalb Jahre ihrer Kindheit. Nach mehreren Stationen war schließlich Rotzel der erste Wohnort in Süddeutschland. Damals fand die 15-Jährige eine Arbeitsstelle in der früheren Seidenweberei in Laufenburg.

Nachdem sich Erna Tabbert mit Johann Arzner verheiratet hatte, lebte die Familie neun Jahre in Schachen und später in den Laborantenhäusern der Papierfabrik Albbruck. Drei Töchter und ein Sohn wuchsen in der Familie heran, die sich um sechs Enkel und sechs Urenkel vergrößert hat. 13 Jahre lang war Erna Arzner Reinigungskraft in der Albbruck Schule. Als sich die Möglichkeit bot, künftig im Zentrum zu wohnen, folgte vor 15 Jahren der Umzug von der großen Wohnung im Erlenweg in die Betreute Wohnanlage am Rathausplatz, wo die Jubilarin nach dem Tod ihre Ehemanns auch ihren Ruhestand verbringt und gerne die im Haus angebotenen Aktivitäten annimmt.