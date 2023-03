Das Engagement ist so groß wie nie: In Albbruck und allen fünf Ortsteilen waren bei der groß angelegten Dorfputzede so viele Kinder und Jugendliche unterwegs wie kaum einmal in der Vergangenheit. Unterschiedlich groß war die Müllmenge, die die Teilnehmer der Aufräum-Aktion an einem Vormittag eingesammelt haben. Speziell an Plätzen, wo immer wieder Autos oder vor allem auch Lastwagen halten, waren große Mengen Müll vorhanden. Aber auch im schlecht zugänglichen Gelände fanden die fleißigen Helfer große Mengen an Windeln und sogar Dinge, die bei etwas gutem Willen von ihren Besitzern entsprechend richtig entsorgt und so einer Wiederverwertung hätten zugeführt werden können.

Kaum Müll auf dem Land

Die Aufräumaktion hat Unterschiede deutlich gemacht: Während die gesammelte Menge an Abfall im Kernort ähnlich groß wie in den früheren Jahren der Aktion war, gab es in den Bergdörfern eher weniger Unrat in der Landschaft. Lediglich im Ortsteil Schachen hatten die Teilnehmer an der Dorfputzede bis zu sechs Kubikmeter Müll zusammengetragen. Bürgermeister Stefan Kaiser dankte allen Beteiligten für ihre Bereitschaft, das Ortsbild sauber zu halten. Erfahrene Saubermänner waren auch in diesem Jahr wieder mit dabei und freuten sich, dass gerade auch junge Familien sich dieser Aktion angeschlossen hatten. Zu aller Freude gab es im Anschluss an das Aufräumen ein Vesper und einen geselligen Abschluss, der auch dazu diente, dass Neu-Hinzugezogene mit den Einheimischen ins Gespräch kamen.