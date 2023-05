Auf eine erste normale Saison seit den Corona-Einschränkungen blickten die „Guggi-Bucher“ in ihrer Hauptversammlung zurück. Der Verein zählt aktuell 57 Mitglieder. So richtig los ging es nach dem Narrenbaumstellen, das im kommenden Jahr wieder traditionell mit Holzscheren statt mit Radlader und Traktor stattfinden soll. Ein voller Erfolg sei die Feier „Wir sagen Dankeschön“ zum 40-jährigen Bestehen des Vereins gewesen, versicherte der Vereinsvorsitzende Fabian Weiss. Auch der Schmutzige Donnerstag mit dem Besuch der Guggenmusiker in Schule und Kindergarten war sehr positiv verlaufen. Gering sei die Anwesenheit der Guggi-Bucher am Fasnachtsfeuer gewesen, so Weiss. Er kündigte für die kommende Saison wieder eine streng gehaltene Proben- und Auftrittsstatistik an. Unentschuldigtes Fehlen werde zu Konsequenzen führen.

Nach dem positiv bilanzierten Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes stellte sich Gemeinderat Alois Eckert als Wahlleiter zur Verfügung. Durch die gute Vorbereitung war deren Bewältigung eine leichte Aufgabe. Fabian Weiss wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Für die bisherige musikalische Leiterin Sarah Falk haben Alisa Kuder und Lukas Vogelbacher in gleichwertiger Verantwortung diesen Posten übernommen. Christine Landwehr führt weiterhin die Kassengeschäfte. Zu den Beisitzern Noah Binkert, Nils Ebner und Alisa Kuder kam Luis Probst hinzu. Katherina Eckert und Cora Nussbaumer sind das neue Küchenteam. Nico Berger, Adrian Gäßler und Michael Zons sind weiterhin Getränkewarte.

Im Blick in die Zukunft soll es wieder einen gemeinsamen Ausflug geben. Für das große, von der Narrenvereinigung Albbruck geplante Narrentreffen in Albbruck, zum Auftakt der kommenden Fasnachtssaison sind die Vorbereitungen und Planungen schon in vollem Gange. Lukas Vogelbacher kündigte in seinem musikalischen Ausblick die Ergänzung des Programms durch drei weitere Lieder an. Es wird in gemütlicher Runde ein Treffen mit Liederauswahl geben.