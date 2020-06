von Manfred Dinort

Auch die restlichen Ortsteile Albbrucks werden in absehbarer Zeit an das schnelle Internet angeschlossen. Das sind die Ortsteile Unteralpfen, Hechwihl und Steinbach, Birkingen und Kuchelbach. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte das Planungsbüro Hardy Gutmann aus Höchenschwand mit den Söhnen Mike und Lars das Erschließungskonzept vor. Vorweg wurde eine Masterplanung erstellt, um die Landes- und Bundeszuschüsse beantragen zu können, die bei 81 Prozent der Gesamtkosten liegen.

Görwihl Der Protest gegen die Sperrung der Pro Albtalstraße bleibt aktiv Das könnte Sie auch interessieren

Die Gesamtkosten wurden auf 2,5 Millionen Euro veranschlagt, für die Gemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 484.000 Euro. Um den Anspruch auf die staatlichen Zuschüsse nicht zu verlieren, müssen die Arbeiten spätestens bis zum 31. Dezember 2020 in Angriff genommen werden. „Bis dahin bliebt uns aber genug Zeit“, versicherte Hardy Gutmann. Die Ausschreibungen für die Tiefbauarbeiten sollen im August/September rausgehen, die Vergabe der Arbeiten soll im Oktober erfolgen.

Kreis Waldshut Der Netzausbau für schnelles Internet kommt im Landkreis Waldshut voran Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt müssen etwa 50 Kilometer Leerrohre und Glasfaserkabel in gefrästen Gräben im Straßenbereich verlegt werden. Erst wird ein Leerrohr gelegt, dann wird das Glasfaserkabel eingeblasen. Für jedes Grundstück wird eine Abzweigung installiert mit einem ein Meter langen Verbindungsstück. Der Hausanschluss kann auf Wunsch in eigener Regie ausgeführt werden. Eine Verpflichtung, auch tatsächlich anzuschließen, besteht jedoch nicht. Trotzdem empfahl Bürgermeister Stefan Kaiser, die erforderlichen Anschlussverträge bald zu unterschreiben, um auch in den Genuss der Zuschüsse zu kommen. „Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen“, sagte er. Es seien jedoch noch weitere Info-Veranstaltungen geplant, so Hardy Gutmann.