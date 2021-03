von Manfred Dinort

Der Gemeinderat beschloss, die Elternbeiträge für Krippen und Kindergärten sowie die Teilnahmeentgelte für die Kernzeitbetreuung für jene Kinder zu erlassen, die während des zweiten Lockdowns die jeweiligen Einrichtungen nicht besucht haben. Für die Kinder, die das Angebot der Notbetreuung in Anspruch genommen haben, gilt die Beitragspflicht fort. Laut Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey war in den meisten Kindergärten nur eine niedrige, einstellige Zahl betreut worden. Nur im Kinderhaus Feuerkäfer in Kiesenbach waren es zuletzt knapp 30 Kinder. Daher habe die Gemeindekasse die Abbuchung der Elternbeiträge und der Teilnahmeentgelte für Januar und Februar ausgesetzt.

Zwischenzeitlich habe das Land Baden-Württemberg zugesagt, den Gemeinden die nicht erhobenen Gebühren in Höhe von 80 Prozent zu erstatten. Dazu sei jedoch festzustellen, so Bürgermeister Stefan Kaiser, dass das Land weder die volle Höhe noch den vollen Zeitumfang für die Zeit des zweiten Lockdowns den Gemeinden erstatte. Andrerseits führe eine zeitscharfe Abrechnung mit der Erhebung von Teilbeiträgen, wie auch die von einigen Eltern geforderte tagesscharfe Abrechnung der durchgeführten Notbetreuung, zu einem unangemessen hohen Verwaltungsaufwand und werde daher nicht umgesetzt.