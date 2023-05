Am St. Georgstag (“Jörgetag“), 26. April, trafen sich die Einungsmeister der ehemaligen Grafschaft Hauenstein, die ihre Einungsmeisterstube im Gasthaus „Hirschen“ in Dogern unterhalten, zum Gottesdienst in der Pfarrkirche in Waldkirch. Pater Hermann Josef Zoche gestaltete einen würdevollen und ergreifenden Gottesdienst. Nach dem Kirchgang legten die Einungsmeister am Grabmal des letzten Redmann Johann Michael Jehle (1749 – 1831) auf dem Waldkircher Friedhof ein Blumengebinde nieder.

Der Jörgetag war früher ein ganz besonderer Tag in allen acht Einungen der ehemaligen Grafschaft Hauenstein, der mit einem vormittäglichen Gottesdienst gefeiert wurde. Im Anschluss daran wurde ehemals die Wahl eines Einungsmeisters „auf freiem Feld und offenem Himmel“ durchgeführt, wie aus den historischen Aufzeichnungen zu erfahren ist. Dabei hatten alle verheirateten Männer des Einungsbezirks das aktive und passive Wahlrecht, egal ob es freie Bauern, Leibeigene der Klöster Säckingen und St. Blasien, vermögende Müller oder arme Bettler waren. Dabei entschied das einfach Stimmrecht mit aufgehobener Hand.

Der neugewählte Einungsmeister war damals verpflichtet, sein Amt anzunehmen und auszuüben. Dieses Ehrenamt war für jeden Hauensteiner eine besondere Auszeichnung. Seit der Neugründung der „Historischen Einungsmeisterversammlung der ehemaligen Grafschaft Hauenstein“ im Jahr 1996 wird dieser Brauch wieder belebt.