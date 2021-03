von Manfred Dinort

Nach einer erneuten Änderung der Pläne beschloss der Gemeinderat den Unteralpfener Bebauungsplan „Lehhalde“ als Satzung. In dem Bebauungsgebiet, das als Mischgebiet ausgewiesen ist, geht es um die Erweiterung des Firmenareals der „Moser Fahrzeugtechnik GmbH“.

Aufgrund zahlreicher Einwendungen seitens der Anwohner während der ersten Offenlage im Mai/Juni 2020, hatte der Antragsteller deutliche Zugeständnisse gemacht und die ursprüngliche Planung geändert. Die Traufhöhe der Gebäude wurde auf sieben Meter begrenzt und das geplante dreigeschossige Bürogebäude wurde auf zwei Stockwerke reduziert. Bei der erneuten Offenlage der geänderten Pläne im Januar und Februar 2021 wurden seitens der Behörden keine wesentlichen Einwendungen vorgebracht.

Anonymes Schreiben

Dagegen wurden wieder massive Bedenken seitens der Anwohner angemeldet, die in einem anonymen Schreiben gipfelten, das an Landrat Martin Kistler verschickt wurde. Darin heißt es unter anderem: „Leben wir in einem Rechtsstaat oder wie soll man das denn noch nennen?“

Doch es gab auch eine andere Seite: In einem zweiten Brief, der an die Gemeindeverwaltung Albbruck gerichtet war, distanzierten sich zwei Anwohner ebenso klar wie eindeutig von den Vorwürfen des anonymen Schreibers. Beide Schreiben waren der Gemeinderats-Sitzungsvorlage beigefügt.

Begründung zur Erweiterung

In ihrer eigenen Begründung zur Erweiterung der Gewerbeflächen stellte die Gemeindeverwaltung klar: „Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung und somit den Erhalt des Gewerbebetriebes am Standort Unteralpfen auf den Flurstücken 2976/1 und 2976 geschaffen werden.“ Weiter wird festgestellt: „Das neue Baufenster fügt sich in die vorhandene Bebauung des angrenzenden Gewerbegebietes ein“. Und: „Vom Gewerbegebiet gehen keine Emissionen aus, die über die einen in einem Mischgebiet zulässigen Grenzwert hinausgehen“.

Besitzer erläutert Details

In der Sitzung kam auch Daniel Moser, der Besitzer des Areals zu Wort, der nochmals die Details der geänderten Planung erläuterte. Er bot auch an, die Dachflächen aufzulockern oder zu begrünen, um das Erscheinungsbild aus Richtung des Dorfes zu mildern. In der anschließenden Abstimmung votierte der Gemeinderat einstimmig für die geänderten Pläne und den Bebauungsplan als Satzung. Das anonyme Schreiben wurde nicht weiter erwähnt.