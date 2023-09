Albbruck – In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die vorgeschlagene Lösung für die natur- und artenschutzrechtlichen Konflikte bei der Planung des Baugebiets „Birndorfer Oberdorf“ gebilligt. Zudem beschloss er, die Eigenanteile der Gemeinde bei der Umsetzung des Bebauungsplans zu übernehmen und Flächen für Neupflanzungen bereitzustellen.

Die Planung des Baugebiets auf einer 1500 Quadratmeter großen Streuobstwiese, einem Nahrungshabitat für Fledermäuse, hatte natur- und artenschutzrechtliche Konflikte aufgeworfen. Jetzt muss die verlorene Fläche im doppelten Umfang durch Neupflanzungen ausgeglichen werden. Doppelt deshalb, weil junge Bäume noch nicht die Größe und den Fruchtertrag als Nahrungsmittel für die Fledermäuse bringen wie die alten Bäume. Das Bauamt der Gemeinde hatte in den vergangenen Monaten Flächen gesucht, die aber von den Umweltschützern teilweise wieder verworfen wurden.

Schließlich ist die Gemeinde doch noch auf teils private Flächen gestoßen, die für geeignet befunden wurden, aber noch immer nicht ausreichen. Daher müsste die Fläche beim Waldkindergarten noch weiter bepflanzt werden und es müssten zusätzliche Baumleit­strukturen angelegt werden, etwa Schlehenhecken, die die Fledermäuse in Richtung der neuen Futterhabitate leiten sollen. Diese Flächen liegen hauptsächlich entlang der kommunalen Wege. Dann würde die Naturschutzbehörde im Detail berechnen, ob diese Maßnahmen reichen oder ob gegebenenfalls noch weitere Futterangebote geschaffen werden müssten.

Das Gesamtkonzept werde dann, so Bürgermeister Stefan Kaiser, der Naturschutzbehörde vorgelegt. Vorausgesetzt, die Behörde stimme zu, könne dann die Bauleitplanung weitergeführt werden. Zu diesem Verfahren gab es im Anschluss der Einleitung zahlreiche Wortmeldungen, wobei vor allem der enorme Verwaltungsaufwand kritisiert wurde. „Für mich ist dieser Aufwand nicht nachvollziehbar“, so äußerten sich viele Gemeinderäte. „Es geht nicht, es geht nicht“, so heiße es immer wieder, „aber warum machen die Behörden nicht selber Vorschläge, wie es gehen könnte?“ Lothar Schlageter (Freie Wähler): „Das Bauvorhaben ist grundsätzlich zu begrüßen, da es sich hier um eine klassische Form der baulichen Nachverdichtung innerorts handelt.“ Auch Helmut Pfeiffer (Freie Wähler) kritisierte den großen Aufwand und die zusätzlichen Kosten.

Marion Kuder (CDU) erklärte: „Wir wollen alle, dass die jungen Leute im Dorf bleiben und das sollte man nicht unnötig erschweren.“ Der Umweltgedanke sei zwar wichtig, aber sie bezweifle, ob sich der Bauherr so viel Zeit lassen könne. Günter Renk (SPD) bezeichnete den Interessenausgleich zwischen Mensch und Natur als sehr wichtig. Der Vorzug gebühre in diesem Fall aber den jungen Menschen, die im Dorf bleiben wollen. Trotzdem sollten die geforderten Ausgleichsmaßnahmen nicht negativ bewertet werden, da sie unserer Umwelt zugutekämen.

Auch Franz Brüstle (Freie Wähler) meinte, das Ganze hätte auch eine positive Seite, denn die Streuobstwiesen seien immer mehr zurückgedrängt worden. Bürgermeister Stefan Kaiser erklärte: „Hier handelt es sich um eine bauliche Nachverdichtung, im Prinzip eine gute Lösung.“ Er bedauere aber das lange Hin und Her, „das uns seit Monaten beschäftigt und alles teurer macht“. Schließlich votierte der Gemeinderat einstimmig für den vorgeschlagenen Lösungsweg der Gemeindeverwaltung.