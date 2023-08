Günter Kaiser feiert am heutigen Samstag, 12. August, in Albbruck gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerda und den beiden Töchtern mit ihren Familien seinen 80. Geburtstag. Der ehemalige Konrektor und langjährige Albbrucker CDU-Gemeinderat bekleidet seit Jahren das Amt des ersten Bürgermeisterstellvertreters. Als solcher hat er vor wenigen Tagen den Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser in dessen Amt neu verpflichtet.

Sein Wissen ist gefragt

Als engagierter Pädagoge stellte sich Kaiser lange in den Dienst von Bildungsinstitutionen, so am staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerausbildung und in der Auswahlkommission für Matheprüfungen. Auch in der Aufstellung des Bildungsplanes für Mathematik war sein Wissen viele Jahr sehr gefragt.

Verantwortung beim DRK

Kaiser leitete lange die Gemeindebücherei. Der ehemalige Konrektor übernahm beim DRK in Albbruck wie auch im Kreisverband Waldshut über Jahrzehnte hinweg als Vorsitzender die Verantwortung. Jugend-Rotkreuz und Schulsanitäter waren ihm stets ein wichtiges Anliegen.

Hohe Auszeichnungen

Noch heute DRK-Ortsvorsitzender, war er stets mit der Basis eng verbunden. Er erhielt die Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbandes in Silber und Gold und 2002 das DRK-Ehrenzeichen als höchste im DRK zu vergebende Auszeichnung.