Mit dem Abschiedskonzert in der Albbrucker Gemeindehalle geht für Hans-Joachim Huber beim Albbrucker Gesangverein seine 36-jährige Tätigkeit als Dirigent zu Ende. Bereits vor einer Woche fand nach 12 Jahren sein Abschiedskonzert als Chorleiter in Hänner statt. Abschiedsworte des Dankes und des Bedauerns aber auch des Verständnisses wurden gleich mehrfach geäußert. Von Kindheit an war Hansi Huber, wie er von den meisten liebevoll genannt wird, mit dem Singen verbunden. Als 18-jähriger trat er als Sänger in den damals noch reinen Albbrucker Männerchor ein. Er, der später als Vizedirigent Verantwortung übernahm, erlebte mit dem Chor Höhen und Tiefen. Als die Männerstimmen stark zurückgingen, war die Aufnahme von Sängerinnen ein wichtiger Schritt, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Und für den damaligen Vizedirigenten Hansi Huber war dies mit der Übernahme des Dirigentenamtes 1987 eine ganz besondere. „In Zeiten, in denen mehr Abgänge hingenommen werden mussten, als Neue hinzukamen, bist du ein Optimist geblieben“, versicherte Ehrenvorsitzender Gerhard Schreiber.

Gemeinsam gestalteten die Gesangvereine aus Albbruck und Hänner das Abschiedskonzert von Dirigent Hans-Joachim Huber.

„Lieder seines Lebens“ sangen die beiden Gesangvereine aus Albbruck und Hänner, und die Zahl der Konzertbesucher übertraf bei weitem die früherer Jahre. Befreundete Vereine wie das Blasorchester Albbruck oder der Männergesangverein Dogern, bei dem Hans-Joachim Huber die längere Zeit der Dirigentensuche überbrückte, lobten das stets gute Zusammenwirken mit dem scheidenden Dirigenten. So wie die verschiedenen Lieder des Abends den Blick in die Historie zuließen, hatte Bürgermeister Stefan Kaiser die Bereitschaft von Hansi Huber gewürdigt, anderen eine Freude zu bereiten, Verantwortung zu übernehmen und sich für den Verein und die Dorfgemeinschaft einzusetzen. Dabei galt der Dank dem Ideengeber, Kameraden, Freund, Antreiber, Solist, Chorleiter, einfach der guten Seele des Vereins.

Die Vizepräsidentin des Chorverbandes Hochrhein, Sonja Dannenberger, sprach beim Abschied von Hans-Joachim Huber als Dirigent von einem „Unikat im Verband“.

Für die Vizepräsidentin des Chorverbandes Hochrhein, Sonja Dannenberger, lege nun ein Chorleiter mit viel Gelassenheit und Humor und aktivem Auftreten im Verband, den Taktstock nieder. In einer Zeit, in der es längst nicht mehr selbstverständlich sei, das Ehrenamt zu begleiten, hoffe man, dass es bald gelingen möge, einen Nachfolger für das „Unikat im Verband“ finden zu können.

In die wehmütigen Abschiedsworte vom Ehrenvorsitzenden Gehrhard Schreiber mischte sich doch auch die Freude, dass der langjährige Dirigent künftig als aktiver Sänger der Chorgemeinschaft Albbruck-Hänner erhalten bleiben wird.

Dies hofft auch Hans-Joachim Huber. Bis dies so sein wird, sei er bereit, die Proben der Chorgemeinschaft Albbruck-Hänner interimsweise alle zwei Wochen zu leiten.

Das mit vielen bekannten Melodien gespickte Programm war beim Publikum gut angekommen. In den Applaus und die Forderungen nach Zugaben mischte sich aber auch die Gewissheit, dass an diesem Abend und nach dem „La, Le,Lu“ eine Ära zu Ende geht.