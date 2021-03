von Manfred Dinort

In seiner jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat Aufträge in Höhe von 315.000 Euro. Gut 40.000 Euro kostet die geplante Aufzugsanlage der Schule, die erforderlich ist, um die Barrierefreiheit im Gebäude der Gemeinschaftsschule zu gewährleisten. Der Aufzug soll im neuen Anbau auf der östlichen Seite untergebracht werden. Die Arbeiten wurden an sieben im süddeutschen Raum ansässigen Fachfirmen ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Schindler, Freiburg, die das günstigste Angebot einreichte.

In dem Zusammenhang sei es auch erforderlich, so Bauamtsleiter Rainer Fechtig, die Rohbauarbeiten mit dem Aufzughersteller abzustimmen. Vergeben wurden auch die Einlegearbeiten für Elektroleerrohre im Schulgebäude. Hier erhielt die Firma Elektro Buck aus Albbruck den Zuschlag, die mit knapp 20.000 Euro das günstigste Angebot eingereicht hatte. Vergeben wurden auch die Jahresaufträge für Straßenbau- und Kanalarbeiten. Die Straßenbauarbeiten gingen für rund 160.000 Euro an die Firma Schleith, Waldshut-Tiengen, die Kanalbauarbeiten wurden für rund 95.000 Euro an die Tiefbaufirma Tröndle, Albbruck, vergeben.