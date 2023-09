Man trifft sich immer zweimal im Leben, so ein Sprichwort. Nun gut, den gebürtigen Schachener Hans-Joachim „Hansi“ Huber traf ich schon öfters, so wie erst kürzlich. Wie immer war die Begrüßung gesanglich. Die Sonne schien und so trällerten wir uns umarmend das „O Sole Mio“ in die Ohren.

Zuletzt hatten wir uns für die SÜDKURIER-Serie „Auf einen Kaffee mit...“ 2022 in Berlin gesehen. Hansi auf Geschäftsreise, ich Hauptstädter geworden. Jetzt im August in Laufenburg am Rheinufer erinnern wir uns wieder bei einer Tasse Kaffee an unsere erste Begegnung. Das war im Januar 2011 auf der Hauptversammlung des Männergesangvereines Hänner. Huber war damals Dirigenten-Neuling und ich im Auftrag der lokalen Presse dort.

Mit etwas Wehmut wird Huber wohl am 14. Oktober die 8,2 Kilometer von Schachen in den Schmidledick-Saal nach Hänner zurücklegen. Unter dem Motto „Lieder, die mich begleiteten“ wird er dort sein letztes Herbstkonzert dirigieren. Eine Woche später ist Abschiedskonzert in Albbruck. 36 Jahre hat er als Dirigent in den Chorgesang investiert. Nun reicht es.

1984 gab Hansi in Albbruck sein Debüt als Vizedirigent. Er dirigierte die Elisabethenserenade und seine Mutter Elisabeth saß mit Tränen im Saal. Sicher werden auch beim letzten Dirigentenkonzert einige Tränen fließen – bei Ehefrau Silvia, Mutter zweier Kinder oder vielleicht auch bei Hansi selbst.

Im Jahr 1987 wurde er erster Dirigent in Albbruck. Den Männergesangverein Hänner dirigiert Huber seit Januar 2011. Im Oktober 2010 hatte dort nach 25 Jahren der verdienstvolle Manfred Ilg auf eigenen Wunsch den Dirigentenstab niedergelegt.

Jetzt war der engagierte Hännemer Vorstand, wie so oft, besonders gefordert. Heilfroh sei er gewesen, als gleich bei seinem ersten Telefonkontakt Hansi mit den Worten zusagt habe „Ich lass‘ euch nicht im Stich!“, berichtete der damalige Vorsitzende Walter Lauber. Aus der Zusage für ein halbes Jahr sind dort wunderbare zwölf Dirigentenjahre geworden.

Über Höhen und Tiefen im Gesangverein Hänner weiß Huber rückblickend Interessantes zu berichten. Mit glänzenden Augen spricht er beispielsweise über sein erstes Hännemer Herbstkonzert im Oktober 2011. Unter tosendem Beifall wurden aus den 19 Sängern am Ende des Konzertes Rosenkavaliere. Jede Dame im Saal erhielt eine dunkelrote Rose. Dabei sangen sie „Rot, rot sind die Rosen“. Noch heute schwärmen Helga und Hubert Gerspach, selbst aktive Mitglieder des Anfangs des Jahres in Gesangverein Hänner (GVH) umbenannten Chores, von diesem Abend.

Stimmungsvoll ging es immer zu. Höhepunkt war auch das 19. Herbstkonzert, wo der Gesangverein den Schmidledick-Saal mit Country-Hits zuerst in einen Cowboy-Salon und dann in ein Tollhaus verwandelte. Schwierig waren die Jahre 2020/2022. Da traf es auch die Gesangvereine besonders hart, als das Covidvirus sein leidvolles Unwesen trieb. Huber: „Unser Verein hat es mit Schwierigkeiten und Entbehrungen endlich überstanden, viele Menschen und Vereine aber nicht.“

Ob Hans-Joachim Huber nach seinem letzten Dirigentenakt im Oktober mit „Rote Rosen“ verabschiedet wird, bleibt das Geheimnis von Roland Lauber, dem jetzigen Vorsitzenden des Gesangvereins. Vielleicht aber singen im Gemeindesaal die Protagonisten des Abends und alle Anwesenden Trude Herrs einstigen Hit „Niemals geht man so ganz“. Das trifft auch auf Hansi zu.

Als erster Tenorsänger bleibt der Klavier, Trompete und Gitarre spielende Musikus aus Leidenschaft dem Hännemer Gesangverein erhalten. Das versprach er mir beim Abschied mit seinem typischen „Servus, Micha!“.