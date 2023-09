Wenn es am Samstag, 30. September, um 10 Uhr auf dem Inselsportplatz eine Neuauflage des vom Albbrucker Sport-Clubs seit Jahren veranstalteten Werfertages gibt, dann will das Vereinsehrenmitglied Karl Haas mit seinen über 85 Jahren sich nochmals einreihen in die zu erwartenden Sportler. Schließlich war der Senior Initiator dieses Werfertages, der 1976 erstmals stattfand. Als Ausdruck der Anerkennung der sportlichen Leistungen und des über 55-jährigen Engagements für den Verein wurde die Veranstaltung in den Karl-Haas-Werfertag umbenannt .

Ehe der begeisterte Leichtathlet als Lehrer in die Region kam, war er Abteilungsleiter im Heimatverein TUS Reichenbach, Übungsleiter in Rheinfelden und Waldshut. Nach dem Wechsel an die Albbrucker Schule 1968 begann Haas mit einer Schülergruppe Leichtathletik zu betreiben und bautedie Leichathletik-Abteilung des Sportvereins auf. Er stieß den Bau der Schulsportanlage an, gründete 1974 die LG Hohenfels, deren Geschicke der heutige Ehrenvorsitzende 20 Jahre lang leitete.

Er initiierte 1980 den Umbau des Albbrucker Fußballplatzes am Rhein zur Leichtathletikanlage auf dem Inselsportplatz, die 1996 von der Aschenbahn zur Kunststoffanlage ergänzt wurde. Viele Jahre war Karl Haas Übungsleiter, teilweise bis zu dreimal in der Woche. Als Leiter der Leichtathletik-Abteilung gründete er diverse Sportgruppen und nimmt seit 1998 bis heute das Deutsche Sportabzeichen ab. Zuletzt betreute er die Boulegruppe. Noch im letzten Jahr stellte er im Diskus- und Hammerwerfen zwei Badische Seniorenrekorde für die Klasse M 85. Für sein ehrenamtliches Engagement um den Sport erhielt Haas zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem 2017 am Tag des Ehrenamtes den Verdienstorden für Ehrenamt im Schloss Bellevue in Berlin vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.