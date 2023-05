Nach dem letztjährigen Erfolg des Upcycling-Marktes des Landfrauenbezirks in Unteralpfen gab es eine Neuauflage. Um vor etwaigen ungünstigen Wettereinflüssen geschützt zu sein, hatten sich die Unteralpfener Landfrauen als Gastgeberinnen, die auch für das leibliche Wohl des Publikums sorgten, für das Markttreiben in den Räumen der alten Grundschule entschieden. Meist Frauen hatten hier ihr Angebot an kunstgewerblichen Dingen, Produkten aus der eigenen Hobbywerkstatt oder vielen Sachen, die ursprünglich eine ganz andere Verwendung hatten, ausgestellt und zum Kauf angeboten. Aber auch viele Hinweise für das eigene Gestalten von wieder verwertbaren Dingen konnten die Besucher mit nach Hause nehmen. So machten die Landfrauen vom Albtal auf das nicht ganz so leichte Verwandeln von ausgedienten Weinflaschen in Kerzenständer oder Windlichter aufmerksam.

Viel Aufmerksamkeit wurde den vielseitigen Schmuckkreationen einer Ausstellungsteilnehmerin geschenkt, die hauptsächlich aus Kaffeekapseln schöne Teile gefertigt hatte. Flauschige Baby- und Kleinkindermode hatte eine Hobbyschneiderin aus samtweichen Wollstoffresten hergestellt, während eine andere größtenteils Kleider und Blusen aus ursprünglicher Bettwäsche genäht und mit allerlei Verzierungen bereichert hatte. Dass selbst die kleinsten Stoffreste in nette Schlüsselanhänger verwandelt werden können oder Schokoladenpapier schließlich für einen neuen Geldbeutel herhalten kann, fand allgemeine Bewunderung. Dass es auch beim Herstellen von Kissen, Decken und Schürzen immer wieder aus Reste gibt, die noch Verwendung finden können, wurde bei einem weiteren Stand deutlich, wo die Ausstellerin auch an der Nähmaschine beobachtet werden konnte. Mit Sprüchen dekorierte Bretter, alte Rahmen und Fensterläden fanden ebenso das Interesse des Publikums wie die aus Holzresten entstandenen kleinen Schnecken, die ihr natürliches Haus auf dem Rücken trugen, wie die Engel, die der Hobbykünstler aus Astgabeln herstellte. Dass einzelne Gläser mit einer bestimmten Technik einen milchigen Ausdruck verliehen bekommen, war bei einem weiteren Aussteller zu erfahren. Zum Angebot gab es jede Menge Bücher, die teilweise aus der Pfarrbücherei stammten und für eine kleine Spende mitgenommen werden konnten.