„Weil der Bürgermeister selbst befangen ist, hat er mir die Leitung der Sitzung übertragen“, mit diesen Worten eröffnete Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser die Sondersitzung des Albbrucker Gemeinderats im Birndorfer Bürgersaal, die vom Musikverein Birndorf musikalisch begleitet wurde. Der einzige Tagesordnungspunkt: die Verpflichtung von Bürgermeister Stefan Kaiser für eine weitere Amtszeit. Dabei drückte Günter Kaiser seine Freude darüber aus, viele Bürger begrüßen zu können, unter ihnen Landrat Martin Kistler, die Bürgermeister der benachbarten Gemeinden, die Gemeinderäte sowie die Vertreter der Vereine und der Albbrucker Feuerwehren.

Dann verwies er auf die großen Herausforderungen der nächsten Jahre und versprach die Unterstützung des Gemeinderats: „Wir helfen nach besten Kräften, dass alles funktioniert und planmäßig realisiert werden kann.“ Dann nahm er die feierliche Neuverpflichtung des Bürgermeisters vor, wobei er die Eidesformel vorlas, die Stefan Kaiser mit erhobener Hand wiederholte. Landrat Martin Kistler erinnerte daran, dass er bereits zum zweiten Mal bei der Neuverpflichtung dabei sei, eine Zeit, „in der unfassbar viel gegangen ist“. Dann stellte er fest: „Das Amt des Bürgermeisters verlangt Tatkraft, Bürgernähe und fachliche Qualitäten“, Eigenschaften, die für Stefan Kaiser kennzeichnend seien. „Die Bürger wissen, was sie an Dir haben“, sagte er und das sei auch durch die Wahlen bestätigt worden, „Wahlen, die zur Kontinuität und Stabilität in der Gemeinde beigetragen haben.“

In den kommenden Jahren stehe die Gemeinde vor großen Herausforderungen, etwa bei der Umsetzung des Gesundheitsparks oder der Konversion des Areals der ehemaligen Papierfabrik. Beim geplanten Klinikum handle es sich um das größte Projekt des Kreises. „Vieles wäre nicht denkbar ohne Dein Engagement“, sagte er. Auch die geplante Wasserstoffproduktion sei ein zukunftsträchtiges Projekt. „In Albbruck wird Zukunft gebaut“, so der Landrat. Dann überbrachte er eine positive Nachricht: Für die Sanierung der Halle in Schachen hat der zuständige Ausschuss des Kreistags einen Zuschuss von 400.000 Euro an Land gezogen. Wichtig sei, mit seinen Projekten auf der Höhe der Zeit zu bleiben und das sei im Falle Albbrucks bisher offenbar gut gelungen.

Seinen Worten fügte er eine kritische Anmerkung bei: Die gesellschaftliche Entwicklung verlaufe derzeit auf schwierigen Pfaden, aufgrund einer zunehmenden „Vollkasko-Mentalität“. Ein funktionierendes Gemeinwesen könne aber nur dann gelingen, wenn alle bereit seien, mit Hand anzulegen. Trotzdem sei das Bürgermeisteramt ein tolles Amt, auch in Zeiten des Umbruchs, „Stefan Kaiser verkörpert das, was wir in den Gemeinden brauchen“, sagte Kistler. Er hoffe, „dass wir noch gemeinsam den Gesundheitspark einweihen können“. Der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger gratulierte im Namen der benachbarten Bürgermeister. Er bestätigte Stefan Kaiser ein hohes Maß an Fleiß und Fachkompetenz: „Wir sind froh, dass wir Dich in unserer Mitte haben.“

Dann hielt Stefan Kaiser Rückblick auf die vergangene Amtszeit. Damals, vor 16 Jahren, habe er sich dafür entschieden, zu kandidieren. Aber diese Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, denn mit dem Amt verbunden sei eine große Verantwortung, „der ich auch gerecht werden wollte“. Andrerseits sei es schön, sich für andere Menschen einsetzen zu können, auch wenn manchmal negative Anmerkungen zu hören seien, wie etwa: „Da ist eine Straßenlampe, die nicht brennt.“ Nach seiner Wiederwahl habe es viele Glückwünsche gegeben, aber er habe nicht die Zeit gehabt, sie zu beantworten. Froh und dankbar sei er gewesen, dass sich alle Fraktionen des Gemeinderats frühzeitig für eine weitere Kandidatur ausgesprochen hätten. Dann habe es einen fairen Wahlkampf gegeben, wobei man sehr sorgsam miteinander umgegangen sei. Er sei unter dem Motto angetreten: „Anpacken mit Weitsicht, Herz und Verstand“.

Zur Zukunft sagte er: „In den nächsten Jahren kommt ein Berg von Aufgaben auf uns zu, die wir Stück für Stück abarbeiten müssen.“ Dazu seien Durchhaltevermögen und viel Weitsicht erforderlich, um auch schwierige Stunden durchstehen zu können. Oft werde es nötig sein, die Ärmel hochzukrempeln, „denn nur gemeinsam sind wir stark“. Das Gemeinwohl müsse immer im Vordergrund stehen. In der Gemeinde käme den Feuerwehren und Vereinen eine wichtige Rolle zu. Wichtig sei ihm auch ein gutes Verhältnis zur Kirche. Er dankte auch seiner Familie, die ihn immer unterstützt habe. Dann gab er das Signal für den geselligen Teil: „Die Sitzung ist geschlossen, das Büfett ist eröffnet, bitte Musik.“