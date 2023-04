Nach Corona liegt hinter der Schachener Guggenmusik „Holzöpfel Schränzer“ wieder eine erfolgreiche Fasnacht, die in neuem Kostüm und bei auswärtigen Auftritten erlebt wurde. Vor allem aber die Dorffastnacht, die mit so vielen Mitgliedern wie noch nie mit dem Wecken am Schmutzigen Donnerstag eröffnet wurde, lobte der musikalische Leiter Andreas Gäng. Bürgermeister-Stellvertreter Franz Brüstle hob die Bemühungen, mit jungen Mitgliedern den Bestand des Vereins zu sichern hervor. Neu sind dabei: Sina Ruch, Louisa Dannill, Ben Wisser und Sarah Leber. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Vorsitzende ist weiterhin Corinna Enderle und Kassiererin Laura Gerteiser. Corinna Enderle ehrte langjähriger Mitglieder. 15 Jahre mit dabei ist Susann Kutter, 25 Jahre Tanja Zimmermann, über 30 Jahre Renate Vidakovic. Thomas Zimmermann und Andreas Gäng wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.