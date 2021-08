von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung des ASC – Albbrucker Sport-Clubs ist die Aufzählung sportlicher Erfolge von 2020 bescheiden ausgefallen. „Corona-bedingt musste der Sport teilweise ganz eingestellt werden. Darunter haben die Kindergruppen am meisten gelitten“, so die Vereinsvorsitzende Violetta Nedelko. Trotz allem konnte die Anzahl der insgesamt 400 eingeschriebenen Mitglieder in den verschiedensten Gruppen erhalten bleiben.

Projekte

Als einziges größeres Projekt wurde die Sanierung der Beachvolleyballanlage am Inselsportplatz abgeschlossen und mit einem Turnier im August 2020 offiziell eröffnet. Vorgesehen ist als Nächstes, die Sanitäranlagen im Vereinsheim zu sanieren.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. An der Spitze des Vereins steht weiterhin Violetta Nedelko mit ihren Stellvertretern Jürgen Ernst und Elmar Nedelko. Schriftführer ist uch weiterhin Christian Rüdt. Zu Sportwarten bestimmt wurden Elmar Nedelko, Oliver Preiser, Brigitte Mieth und Sabine Schönle. Auch künftig wird die Vereinskasse von Thomas Rolle verwaltet. Zu Jugendvertretern wurden Lukas Machajewski und Manuel Buckel gewählt. Zur Beisitzerin Rebecca Müller-Plautz soll später eine weitere Person hinzu gewählt werden. Roswitha Szymkiewicz ist für die Mitgliederverwaltung zuständig.

Ehrungen

Geehrt wurden an diesem Abend Cäcilia Danner für ihre 40-jährige Vereinstreue, Brigitte Mieth als Sportwart für die Abteilung Turnen über 30 Jahre hinweg im Vorstand des ASC und Getrud Rudigier für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Die Vereinsvorsitzende Violetta Nedelko hofft gemeinsam mit den übrigen Vereinsverantwortlichen, dass es nach der Sommerpause wieder gelingen möge, mit vollem Programm und den „gewohnten“ Sportangeboten des Albbrucker Sport-Clubs starten zu können.