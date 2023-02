der Feuerwehr Albbruck wurden für ihre Zugehörigkeit geehrt. Das Abzeichen in Bronze (15 Jahre) erhielten Alexander Gantert, Daniel Pfeiffer (Abteilung Albbruck) und Steffen Rüde (Schachen). Mit dem Abzeichen in Silber (25 Jahre) wurde Gebhard Müllek (Estelberg) ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Gold (40 Jahre) gab es für Thomas Eckert und Berthold Hoggenmüller (Albbruck). Seit 50 Jahren ist Heinz Gassmann in der Abteilung Albbruck. Im Bild ein Teil der Geehrte mit Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger (li.), Bürgermeister Stefan Kaiser und Kommandant Mathias Pöthke (von rechts).