von Doris Dehmel

Wenige Tage bevor Oswald Hilpert als Leiter der Albbrucker Zweigstelle der Volksbank Hochrhein in den Ruhestand tritt, hatten ihn die Alb-Gaischter mit einer besonderen Ehrung überrascht.

Medaille der Narrenzunft

Als Erstem, der diese Auszeichnung erhielt, überreichte Zunftmeister Rainer Jehle eine Medaille der Narrenzunft dem Gastgeber, der ausnahmslos knapp vier Jahrzehnte die Albbrucker Narren an Fastnacht bewirtete und am geselligen Treiben teilgenommen hatte. Die Ehrung soll an diese gemeinsamen Zeiten erinnern und gleichzeitig auch Aufforderung sein, auch künftig bei den närrischen Aktivitäten teilzunehmen.