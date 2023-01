von Doris Dehmel

Langjährigen Mitarbeitern aus sämtlichen Bereichen der Firma Ebco in Albbruck hat der Firmenchef Peter Ebner gedankt. Bei aller Freude über die Betriebstreue der Mitarbeiter in Produktion, Vertrieb und Verwaltung herrsche immer aber auch die Sorge des Personalmangels vor, sagte Peter Ebner. Wie sich beim Blick auf den beruflichen Werdegang der Mitarbeiter immer wieder zeige, sei bei entsprechender Eignung und Einsatz eine Weiterentwicklung bis zu hin zu Führungsaufgaben in dem in der Schäumtechnik führenden Betrieb in Albbruck möglich.

Vor 30 Jahren kam Lucia Schmidt als kaufmännische Angestellte ins Unternehmen, übernahm fünf Jahre später die kaufmännische Verwaltung, das Qualitätswesen und die Buchhaltung und trägt seit 2004 Verantwortung für die Finanzbuchhaltung und das Controlling. Vor 20 Jahren kam Andreas Krause als Maschinenbediener in den Betrieb, wo er in der Kaltschaumproduktion tätig ist. Als Schäumer vielseitig einsetzbar und vornehmlich in der Armlehnenproduktion tätig ist Vasili Gudsowati, der seit 15 Jahren zur Belegschaft zählt. Ebenfalls vor 15 Jahren eingestellt wurde Kristina Vdovkin. Von ihrem handwerklichen Geschick profitiert die Belederungsabteilung, für die sie die Leitung übernommen hat.

Lilia Nagel kam 2007 als Hilfskraft und ist in der Esstischfertigung tätig. Vladimir Maurer ist seit 2007 in der Kaltschaumproduktion als Schäumer tätig. In diesem Bereich hat vor zehn Jahren, wie einige weitere Mitarbeiter, Wissanu Kaiser angefangen und ist heute in der Esstischabteilung tätig, ebenso wie Vera Frank. Markus Jäger liefert seit zehn Jahren als LKW-Fahrer täglich die Ware zu den Kunden. Dank ihrer Flexibilität ist Waltraud Stocker vielseitig einsetzbar, ebenso wie Edmond Maleshj. Als Produktionsmitarbeiterin im Kaltschaumbereich eingestellt, ist Valentina Mayer auch in der Esstischabteilung tätig. Michael Graf kam vor zehn Jahren und betreut die Kunden weltweit. Als Industriemechaniker ist Markus Oberle seit zehn Jahren für den Maschinenpark zuständig.