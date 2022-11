von Doris Dehmel

In der Regel sind die Hundebesitzer stolz auf ihre Vierbeiner, wenn diese auf Zuruf genau das machen, was von ihnen erwartet wird. Sitz, Platz, Pfötchen geben und sogar nach dem Namen gefragt auch den richtigen Ton bellen.

Doch gibt es bei den Tieren auch weitere Fähigkeiten. Dies wird immer wieder bei Einsätzen von Rettungshunden deutlich. Dabei gebe es den geborenen Rettungshund nicht, versicherte Yvette Feulner die Staffel-Einsatzleiterin und Ausbilderin in der DRK-Rettungshundestaffel Bad Säckingen.

Fast jeder Hund könne sich zum Rettungshund eignen. Zu der zwei bis drei Jahre dauernden Ausbildung innerhalb der Gruppe sollte der Hund nicht älter als vier Jahre sein. Alle zwei Jahre unterziehen sich die Mitglieder der Säckinger DRK-Rettungshundestaffel, die alle Sanitätshelfer sind und ihre Hund Prüfungswiederholungen.

Damit Hunde wie ihre Hundeführer stets auf mögliche Einsätze bestens vorbereitet sind, gibt es einen unübersehbaren zeitlich großen Aufwand. Zweimal in der Woche wird an den verschiedensten Orten und Wäldern und auf dem Trainingsgelände der Ernstfall angenommen.

So war diese auch während des Trainingsaufenthaltes auf dem Albbrucker Schwimmbadgelände. Akita, Ima, Finja und weitere elf Rettungshunde und ihre Besitzer hatten nach einer vermissten Person im Umkleidebereich zu suchen und eine weitere Person auf dem 3-Meter-Turm zu entdecken. Über sieben Einsätze liegen in diesem Jahr hinter den Tieren und ihren Hundeführern.

In der Regel gibt es bei Einsätzen für die speziellen Trümmersuchhunde, Flachsuchhunde oder Fährtensuchhunde nach 20 Minuten für Mensch und Tier eine einstündige Pause. „Man muss schon angefressen sein, um den zeitlichen Aufwand auf sich zu nehmen und sich unangenehmen Situationen auszusetzen“, sind sich die Mitglieder der Rettungshundestaffel, die aus den Kreisverbänden Säckingen und Waldshut kommen, einig. Wenn sie zu Einsätzen im Gebiet von Bad Säckingen bis Klettgau und im Südschwarzwald gerufen werden, steigt ihr Adrenalinspiel stets aufs Neue an. Wissen sie doch nie, was sie am Ende erwartet.

Für die Hunde ist jede erfolgreiche Suche und jeder Fund aufbauend. Für die Hundeführer selbst gibt es doch Situationen, die absolut an die Schmerzgrenze gehen, die schlecht zu verkraften sind. Dann ist es wichtig die notwendigen Gespräche zu suchen und Hilfe anzunehmen.