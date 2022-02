von Doris Dehmel

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten im DRK-Ortsverein Albbruck verändert. So zählte der Umzug von Albbruck in die eigenen Räumlichkeiten in die frühere Feuerwehrgarage in Birkingen ebenso zu den historischen Ereignissen, wie die vor vier Jahren erfolgte Gründung der Abteilung Helfer vor Ort. „Mit vier Personen waren wir im Jahr 2018 gestartet“, versicherte der Gruppenleiter Nicolas Morat. Zwischenzeitlich sei die Fachgruppe auf zehn Mitglieder angewachsen und ist mit jährlich steigenden Einsatzalarmierungen konfrontiert.

Seit der Gründung unterstützte die Gruppe bereits über 400 Mal den Rettungswagen und den Notarzt im Einsatz. Die lokalen ehrenamtlichen Helfer werden über die Leitstelle alarmiert und im gesamten Gemeindegebiet eingesetzt. „Dank der kürzeren Anfahrtswege sind wir im Durchschnitt 3,5 Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle“, berichtet Nicolas Morat.

Er hofft, dass die Gruppe weiter wächst. Alle Mitglieder müssen auch dem DRK angehören. Zusätzlich verrichten derzeit einige von ihnen auch in den Feuerwehrabteilungen Albbruck, Schachen und Estelberg freiwilligen Dienst. Die Helfer sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tagen im Jahr abrufbereit. Sie haben eine Sanitätsausbildung mit mindestens 55 Stunden absolviert. Ständig steht die Weiterbildung im Rahmen der Dienstabende auf dem Programm.

Weitere Informationen sind per E-Mail (info@drk-albbruck.de) erhältlich. Geldspenden an die Helfer vor Ort sind auf deren Konto (DE 98 6845 2290 0007 5564 59/BIC SKHRDEWXXX) möglich.