Das Albbrucker Dorffest fand an diesem Wochenende zum 46. Mal statt und dies bei idealem Festwetter. Zum Fassanstich hatte sich Bürgermeister Stefan Kaiser mit Christian Kasper, dem Vorsitzenden des in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum feiernden Albbrucker Sportvereins, Unterstützung geholt. Dieser zeigte sich als erfahrener Festwirt als Profi. Nur wenige Hammerschläge waren notwendig ehe mit Freibier auf ein gutes Gelingen des zweitägigen Dorffestes angestoßen werden konnte.

Die langjährigen Gemeinderäte Karl Hofmann und Hanswalter Bögle waren beim ersten Dorffest schon dabei und freuten sich mit Claus Schlachter (von links) dass die Tradition bis heute fortgesetzt werden konnte. | Bild: Doris Dehmel

Dank des Entgegenkommens der Deutschen Bahn habe die Gemeinde für das diesjährige und voraussichtlich auch das nächste Dorffest den gewohnten Platz erneut mieten können, teilte Bürgermeister Kaiser mit. Auch von auswärts waren viele Besucher gekommen, um den über vier Jahrzehnte zu den Albbrucker Traditionsterminen zählenden Anlass gemeinsam zu feiern.

Schauspieler und Maler Axel Neumann und seine Frau Patricia halten gemeinsam mit Gisela Kaiser Rückschau auf die Ausstellung im Rathaus. | Bild: Doris Dehmel

Kaisers besonderer Gruß galt den Ehepaaren, die innerhalb des letzten Jahres ihren Ehrentag feiern konnten, dem früheren Bürgermeister und Initiator des Albbrucker Dorfestes, Gernot Strohm, dem Schauspieler und Maler Axel Neumann, dessen Werke im Rathaus zu sehen waren und wie in jedem Jahr den Schützlingen der Caritas-Einrichtung Gurtweil. Das Blasorchester mit Dirigent Fabian Vogelbacher sorgte für die musikalische Unterhaltung ehe sich die verschiedenen Stände und Buden füllten.

Am Stand der IG Eine Welt entstehen die bei den Festbesuchern beliebten feinen Schockofrüchte in echter Teamarbeit. | Bild: Doris Dehmel

Gut besetzt zog das Doffestbähnle des Stammtischvereins über beide Tage hinweg seine Runden über das Festgelände. Für die ganz kleinen Besucher hatten die Schützen ihr Bobby-Car-Karussell aufgebaut und beim Kettenkarussell des Blasorchesters ging es für die etwas Größeren zügig in die Höhe. Auf dem Reitplatz konnten die kleinen Reiter und Reiterinnen die Größe ihrer bevorzugten Pferde selbst entscheiden und am Sonntagnachmittag beim Auftritt des Kakerlaki-Clowntheaters riesigen Spaß haben.

In der Obhut des Papas macht Karussellfahren richtig Spass. | Bild: Doris Dehmel

Je näher der Abend rückte je voller wurde es in den Bars und Partyzelten, wo die Stimmung unterstützt von lauter Musik in die Höhe getrieben wurde. Mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Harmonie Unteralpfen auf der Festbühne nahm das Dorfest 2023 seinen weiteren Lauf. Speziell um die Mittagszeit war das Angebot an unterschiedlichen Speisen sehr gefragt. Hier konnten die Besucher zwischen Schlachtplatten, Leckerem vom Grill, Hähnchen, Burgern, Pizza, Spaghetti mit original italienischen Soßen, unterschiedlichen Crepes und sogar Pellkartoffeln mit Quark wählen. Mehrere Vereine luden in ihre Kaffeestuben mit einer großen Auswahl an Kuchen ein.