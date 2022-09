Die meisten der teilnehmenden Vereine haben sich auf ihr kulinarisches Angebot und eine Auswahl an Getränken konzentriert, während am Stand vom Schützenverein die Treffsicherheit getestet werden kann und sich das Kinderkarussell für die jüngsten Besucher drehen wird. Auch das Dorffestbähnle der Stammtischgesellschaft „In alter Frische“ wird wieder seine Runden drehen, wenn schon die eigene Festwirtschaft aufgegeben werden musste.

Mit dem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Buch wird am Sonntag um 11 Uhr das Dorffest seinen weiteren Lauf nehmen. Dann gibt es um 14.45 Uhr nochmals Vorführungen vom Judo Club Albbruck und um 16 Uhr steht Unterhaltung mit der „Bloskapelle mengmol“ an. Zudem ist auch in diesem Jahr um 14 Uhr im Feuerwehrgerätehaus bei freiem Eintritt das Kakerlaki-Clowntheater zu Gast. Am Dorffestsonntag lädt zudem die Kunstwerkstatt Christiani in der Eisenbahnstraße 17 von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben der Ausstellung mit Verkauf gibt es auch eine Kaffeestube.

Eröffnet wird das diesjährige Dorffest traditionsgemäß am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Kaiser. Das Blasorchester Albbruck sorgt dabei für musikalische Unterhaltung, und um 17 Uhr gehört die Festbühne den Judokas. Sie werden mit ihren Vorführungen den Besuchern Einblick in ihren Sport vermitteln, ehe um 18 Uhr die Gruppe „Leder Oarsch“ für zünftige Unterhaltung sorgt.

Albbruck – Nach zwei Jahren findet am Wochenende, 3. und 4. September, das 45. Albbrucker Dorffest statt. Vor Corona hätte niemand daran gedacht, dass dieses Traditionsfest, zu dem immer auch sehr viele Auswärtige kommen und ehemalige Albbrucker gleichzeitig ihre Heimat besuchen, jemals auf dem örtlichen Veranstaltungskalender einmal fehlen könnte. Umso größer ist jetzt auch bei den teilnehmenden Vereinen und Gruppen die Begeisterung, wieder aktiv werden zu können und neue Ideen zu verwirklichen.

Albbruck (de) Wenn das Albbrucker Dorffest eröffnet wird, liegt hinter den Veranstaltern und Besuchern, die mit Begeisterung all die Jahre dabei waren, eine Zeit der Festabstinenz. Und auch vor der endgültigen Entscheidung für eine diesjährige Neuauflage des Albbrucker Traditionsfestes gab es die unterschiedlichsten Überlegungen, bis endlich die Entscheidung in der Vereinsrunde gefallen war, das Dorffest wieder aufleben zu lassen.

Die Festwirte bieten ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit beliebten Gerichten wie Schlachtplatten der Birndorfer Festgemeinschaft oder die Hähnchen vom Holzkohlengrill der Birndorfer Junggesellen.

Neu ist in diesem Jahr ein von den Albgaischtern organisiertes Pizzamobil und etwas andere Kartoffelchips vom Verein „Black Angels“, der nicht nur seinen Erlös für seine Hilfe im Ahrtal verwendet, sondern auch über seine bisherigen Aktionen zugunsten der von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen informieren will. Je nach Geschmack finden die Besucher am Stand vom Turnverein Schachen die verschiedensten Würste vom Grill.

Mit einem völlig anderen Angebot als bisher ist das Blasorchester Albbruck wieder mit dabei. Hier stehen Gemüse-Nuggets und Pulled-Pork-Burger sowie Eis auf der Speisekarte. Leckeres auf die Hand oder zum Verweilen am Stand bieten die Iburger Teufelsknechte aus Buch an. Süße Waffeln und Käsewaffeln gehen hier ebenso über die Theke wie Hot Dogs und Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Deftige Crêpes und süße Varianten gibt es neben den stets beliebten Schokofrüchten am Stand der IG Eine Welt.

Mit italienischen Spezialitäten sind auch in diesem Jahr wieder die Freunde aus der Partnergemeinde Carmignano di Brenta präsent. Nicht nur Honig und flüssige Produkte ihrer Bienen, sondern auch Bienenstich zum Kaffee bieten die Mitglieder vom Imkerverein Albbruck an.